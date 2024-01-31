負資產按揭貸款第4季按季增1.4萬宗　金管局：按揭拖欠比率仍低

金管局公布2023年第四季末的負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，顯示宗數由第三季末的11,123宗，增加至第四季末的25,163宗，意味增加1.4萬宗或1.2倍（126%）。金管局稱，按揭拖欠比率仍低。而去年第4季的負資產住宅按揭貸款數字，亦是創自2004年、19年以來新高。

金管局指，負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第三季末的593億港元，增加至1,313億港元；貸款中無抵押部分的金額，由第三季末的20億港元，增至第四季末的73億港元；至於第四季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由第三季末的0.02%，輕微上升至第四季末的0.03%。

金管局又表示，調查所得數字，僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款，由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，故無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

金管局：按揭拖欠比率仍低

金管局副總裁阮國恒出席記者會時回應，當樓價調整，負資產數字自然會上升，能預期2023年底的負資產數字維持升勢。儘管負資產數字上升，但阮國恒稱，住宅按揭貸款組合的拖欠比率整體仍低，其中負資產相關拖欠比率，低於整體按揭貸款拖欠比率。