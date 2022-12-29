財委會今年通過70項目　平均28分鐘審一個　陳振英稱官員表現「有差異」

陳振英稱，財委會告別以往冗長的會議後，議員和官員可更集中討論項目本身的利弊或撥款細節。(林俊源攝)

現屆立法會首年會期即將完結，財務委員會在過去一年共通過70個項目，召開的29次會議總時數約67小時，即審議每個項目平均需時約28分鐘，較對上一年快接近一倍。

批出項目涉款1,775億元

財委會主席陳振英今日(29日)總結過去一年的會議，指所有政府提交的項目均已完成審議，批出的項目涉款1,775億元，包括公立醫院重建、注資「防疫抗疫基金」和推行「保就業」計劃，以及第六屆特區政府架構重組等。

上屆立法會財委會通過修改《財務委員會會議程序》，批准已在人事編制小組委員會和工務小組委員會通過的項目，毋須再提交到財委會討論。陳振英否認財委會監察能力被削弱，指今年有9個項目分別獲工務或人事編制小組委員會要求，或按新機制由最少3名議員聯名要求，交到財委會進一步討論。

不同意財委會只剩「一把聲」

陳振英認為新機制運作暢順，讓財委會減少重複討論較簡單、沒有大爭議的人事編制及工務工程項目，從而聚焦討論較重要、複雜，或撥款金額較高，以及受公眾關注的項目。

他又稱，今屆財委會告別以往冗長的會議、擺脫頻繁「拉布」的場面，由於毋須再花大量時間處理程序或秩序問題，議員和官員可更集中討論項目利弊或撥款細節，但不同意意見所指財委會只剩下「一把聲」的說法。

此外，陳振英認為不同政府官員的表現「有差異」，部分只在「標準答案冊」上尋找自己想回答的答案，部分則能同時說出政策以外或背後理念，直言部分要再培訓。