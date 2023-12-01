財委會通過法官及司法人員加薪3.62%　容海恩：法官有被制裁風險壓力大

新民黨容海恩說，法官審理案件面臨很大壓力，甚至有被制裁的風險，對他們致以崇高敬意，現時法官薪酬與私人執業仍有很大距離，希望有合適調整。

立法會財委會今日下午(1日)召開會議，審議法官和司法人員加薪3.62%的建議，追溯至今年4月，最終建議獲大比數議員支持獲得通過。

選委界吳傑莊指，近年地緣政治緊張，美國更有議員要求制裁本港的法官，認為調整法官和司法人員的薪酬時，應考慮國際政治因素，認為政府亦應提供適當保障，吸引和挽留司法人才，應對招聘法官和人手短缺的問題。

署理行政署長任雅玲指，目前薪酬調整機制，已考慮一籃子因素，認為是全面，並已沿用多年。她又指，當局會每5年進行一次基準研究，檢視私人執業者的薪酬趨勢，若發現與法官差距可能擴大，也會考慮額外調整薪酬。

早前，特首及行會決定，接納司法人員薪常會的建議，在2023至24年度上調法官及司法人員的薪酬3.62%，薪酬調整會追溯至今年4月1日起生效。根據司法人員薪常會報告，2022年4月1日起生效的司法人員薪級表顯示，終審法院首席法官張舉能現時月薪為397,085港元，列於薪級表最高第19點。按上調機制，張舉能的月薪將調整為411,459港元。