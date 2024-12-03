財庫局建議向亞開行捐1.4億 陳浩濂︰香港經濟有條件作出捐款

財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨日（2日）在立法會財經事務委員會會議上表示，建議香港政府繼續履行國際義務，向亞洲開發銀行旗下的亞洲開發基金按分擔比例進行捐款，捐款總額為1,820萬美元（約1.42億港元），攤分11年作捐款，財庫局會在相關財政年度的預算草案中預留足夠的撥款。有議員問到現時經濟大環境有挑戰，質疑捐款原則，但陳浩濂表示「香港經濟有條件作出捐款」。

亞洲開發銀行於1973年設立亞洲開發基金，主要為亞太區發展中成員提供援助，達成扶貧和改善居民生活質素。香港自1983年起定期向亞洲開發基金提供捐款，至今捐款總額已達1.49億美元。港府一直與亞開行保持良好合作關係，2023年亞開行透過國際中期債券計劃，在香港募集合共14.65億美元的資金，過去五年在香港發債總額約47億美元。

今次為香港第13次向亞洲開發基金進行資金捐款，當局建議從2025/26年起，分11年向亞開行提供1820萬美元的捐款，立法會選委界吳傑莊議員問到現時經濟大環境有挑戰，捐款的原則為何，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示香港在經濟大環境挑戰下，仍然「有條件」作出捐款。工聯會議員鄧家彪認為，香港要珍惜國際身份，不能吝嗇。

曾經考慮減少捐款金額

財經事務及庫務局表示鑑於政府目前的財政狀況，曾經考慮減少捐款金額，但參考過去20年的分擔捐款比例一直維持在0.57%水平，加上其他成員都按照比例分擔捐款，因此向立法會建議維持亞開行制定的比例進行捐款，以履行已發展地區成員的責任，維持國際聲譽。

