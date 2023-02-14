財政預算案下周三出爐 稅務學會畢馬威中國倡續派5千消費券

財政司長陳茂波於下周三(22日)公布新一份財政預算案，不同團體及機構續出謀獻策，雖然推算今年政府出現逾千億元財赤，但均建議續向合資格香港居民派5,000元消費券。當中畢馬威中國更指為吸引人才來港，縮短特定人才轉永久居民的年限由現時7年縮至4年。香港稅務學會則建議政府向企業提供稅務優惠，增加企業落戶香港誘因。

畢馬威中國預測2022/23年度將錄得1,209億元赤字，較政府預計563億元赤字增近一倍，料截至3月底，財政儲備有8,362億元；主因是土地收入較原先估計少350億元，印花稅收入更少400億元。但畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示，通關及防疫措施放寬，有助推動香港經濟復蘇，而政府為協助市民和企業推出紓困措施而導致的短期財政赤字亦可接受，認為政府應適時及正確地運用財政儲備以刺激經濟，維持香港的競爭力。

該機構建議採取即時紓困措施，包括向香港永久性居民及新來港人士發放5,000元消費券，其中一部分需用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂；又建議向70歲或以上的香港永久性居民可通過「高齡津貼」派5,000元現金津貼，預測對GDP有約0.7%提振作用；並提供一系列的稅款、差餉寬減。

