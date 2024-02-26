財政預算案封面曝光 色調寓意晨曦盼經濟逐步改善

新一份財政預算案於周三發表。財政司長網誌預告封面採用象徵「晨曦色」顏色，寓意期望今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。他又指，預算案諮詢期間，收到社會各界很多寶貴意見，面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。
陳茂波昨發表最新網誌，當中上載一張相片，相中陳茂波沒有「亮相」，只有雙手持著一本封面印上「2024至25財政年度財政預算案」的文本，枱上則放有他過去發表的7份預算案，每本的封面顏色不同。去年預算案採用橙色，而即將發表的封面明顯較淺色。
陳茂波說，過去一年，本港走出疫情，生活逐步復常，經濟回復增長。但外圍仍複雜多變。地緣政治局勢持續緊張，利率高企，不明朗不確定因素交織，影響了經濟增長的力度。但他補充指，國家經濟穩步發展，對香港的支持堅實，香港在國家的發展大局中地位和功能獨特，背靠國家、聯通世界，是香港最大的底氣，要把機遇化為成果。
對於預算案，一般小市民最關心的是政府會否續有利民的「派糖」政策，陳茂波則稱，在預算案諮詢期間，收到社會各界很多寶貴意見，面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。
另外，香港研究協會本月2至22日訪問1,056名18歲或以上市民，就不同機構預測今年政府會出現逾千億元財赤，四成七人擔心政府財政的穩定，較去年增24百分點。但仍有不少人盼政府今年續「派糖」，最多為推出電費補貼(73%)，其餘依次為退稅(72%)、增加免稅額(71%)和寬免差餉地租(67%)。