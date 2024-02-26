財政預算案封面曝光 色調寓意晨曦盼經濟逐步改善

新一份財政預算案於周三發表。財政司長網誌預告封面採用象徵「晨曦色」顏色，寓意期望今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。他又指，預算案諮詢期間，收到社會各界很多寶貴意見，面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。

陳茂波昨發表最新網誌，當中上載一張相片，相中陳茂波沒有「亮相」，只有雙手持著一本封面印上「2024至25財政年度財政預算案」的文本，枱上則放有他過去發表的7份預算案，每本的封面顏色不同。去年預算案採用橙色，而即將發表的封面明顯較淺色。