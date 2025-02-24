財政預算案 湖水藍寓無限機遇 財赤及2元乘車惹熱議

新一份財政預算案本周三發表，如何紓解近千億財赤和調整「2元乘車優惠」成為社會焦點。財政司長陳茂波昨先披露今年預算案封面顏色採湖水藍，並將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務同時，嚴控公共開支。就2元乘車優惠，有消息指將維持60歲門檻不變，但設每月車程上限及10元以上車資改以兩折計算等。行會成員林健鋒認為方案太複雜，且節流措施不足解決財赤，促在賣地政策更彈性處理，吸引更多資金及企業來港落地生根。

陳茂波昨日網誌披露，今年預算案的封面採用湖水藍色，寓意未來發展大潮中的一片藍海及蘊藏的無限機遇，也是經濟高質量發展強大底蘊。而美麗的湖泊裡有著無限生機，即使偶有風雲，在國家的堅實支持，香港社會各界的共同努力下，對未來有堅定信心和美好的期盼。

用者自付原則下適度開源

他又預告，將提出加強版「財政整合」策略，策略會在維持和改善民生服務同時，嚴格管控公共開支，並在顧及香港競爭力，及「用者自付」原則下，適度開源，亦靈活善用其他公共資源和市場力量，加速推動發展、投資未來。

陳茂波強調，國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，就能為經濟可持續發展注入動力。