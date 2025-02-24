財政預算案 湖水藍寓無限機遇 財赤及2元乘車惹熱議

新一份財政預算案本周三發表，如何紓解近千億財赤和調整「2元乘車優惠」成為社會焦點。財政司長陳茂波昨先披露今年預算案封面顏色採湖水藍，並將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務同時，嚴控公共開支。就2元乘車優惠，有消息指將維持60歲門檻不變，但設每月車程上限及10元以上車資改以兩折計算等。行會成員林健鋒認為方案太複雜，且節流措施不足解決財赤，促在賣地政策更彈性處理，吸引更多資金及企業來港落地生根。
陳茂波昨日網誌披露，今年預算案的封面採用湖水藍色，寓意未來發展大潮中的一片藍海及蘊藏的無限機遇，也是經濟高質量發展強大底蘊。而美麗的湖泊裡有著無限生機，即使偶有風雲，在國家的堅實支持，香港社會各界的共同努力下，對未來有堅定信心和美好的期盼。
用者自付原則下適度開源
他又預告，將提出加強版「財政整合」策略，策略會在維持和改善民生服務同時，嚴格管控公共開支，並在顧及香港競爭力，及「用者自付」原則下，適度開源，亦靈活善用其他公共資源和市場力量，加速推動發展、投資未來。
陳茂波強調，國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，就能為經濟可持續發展注入動力。
乘車優惠傳改10元以上兩折計
另外，就2元乘車優惠，近日有消息指，政府傾向60歲享優惠門檻不變，但每月車程設240次上限，即平均每日限搭8次；10元以下車資續收2元，但10元以上則改兩折計算，如車費20元未來須付4元、30元車費改收6元，如此類推。
陳茂波於月初曾主動提到2元乘車優惠計劃，指社會一個廣泛共識是「完全不改變措施，長遠而言財政上不可行」，而政府正按不同數據作研究，考慮方向包括要求公共交通營辦商也承擔一定的成本。此外，陳茂波指政府部門開支肯定需要減，其中教育和醫療也有節約空間；至於公務員減薪凍薪，要考慮公務員薪酬對私人市場的影響，節流要兼顧社會現實，不能操之過急。
林健鋒倡重推「勾地」
就坊間流傳的2元乘車優惠調整方案，行政會議成員林健鋒認為方案太複雜，建議直接跟通脹掛鈎，「12年前係2元，到今年可能係3元、4元」，更質疑節流能否「節省一千億元回來」，因此開源措施才重要。被問到招商引資能否解決財赤，他坦言財赤絕對不會在今年內解決，但相信今年招商引資有好消息，如當局未來能吸引更多資金及企業來港落地生根，創造就業機會及稅收，可望在2至3年內達致收支平衡。
林健鋒又建議，應更彈性處理賣地政策，香港在土地優惠、稅務優惠方面較為「死板」；他又倡重推「勾地」，並回應當局早前稱「勾地會導致政府在賣地方面失去主導權」，指「(發展商)提出來(政府)都可以唔俾佢勾，也要提出底價」，認為勾地和賣地可以同時進行。