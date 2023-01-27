財政預算案2023｜倡加足球博彩稅被批不了解博彩市場　葉劉：馬會不用咁大火氣

新民黨建議下月公布的《財政預算案》中，提高足球博彩稅由50%至80%，以增加政府稅收。馬會深夜發聲明批評新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，又指摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日(27日)電台回應，表示對馬會今次反應感到費解，又說馬會高層並不反對加稅，認為馬會「不用咁大火氣」。

指馬會高層曾指 非不能加稅

葉劉淑儀指，早前她與馬會行政總裁應家柏和公司事務執行總監譚志源等人會面時，對方曾對她表示並非不能加稅，惟希望政府可以容許更多運動項目的賭博活動，認為有關說話是反映馬會可以考慮交換條件。她形容馬會在本港博彩市場是「寡頭壟斷」，即使在疫情期間，收益亦不少，相關提高足球博彩稅的建議，只是對馬會的收入影響輕微，亦不會影響馬會的賽馬業務。對於馬會指提高稅率會影響慈善服務，葉劉淑儀反駁，稱政府收到稅款後，亦可加強支援基層。

葉劉淑儀稱，政府很難開徵新稅種，提高足球博彩稅的建議，只是增加政府稅收的其中一個手段，她舉例指唐英年任政務司長時亦曾提出銷售稅，結果碰得焦頭爛額，亦容易被人規避。她表示，馬會影響力很大，亦與政府關係密切，很多高官是馬會名譽遴選會員，部分人離開政府後就轉到馬會擔任高職，質疑政府最終未必提高稅率。