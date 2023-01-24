財政預算案2023｜倡續派消費券 黃國：擴大用途至可繳交水電煤等支出

工聯會立法會議員黃國今早（24日）接受電台訪問時建議，政府在下月公布的財政預算案中，派發至少一萬元電子民生消費券。他希望擴大消費券用途，包括可用於繳交水費、電費、煤氣費等民生開支，以助市民渡過難關。黃國表示，市民現時的情況如在黑暗隧道的盡頭，雖然見到曙光，但正處於最困難階段，需要政府伸出援手。他認為擴大消費券的用途，比退稅更有用，既可以刺激經濟更有助市民渡難關。



被問到有政黨認為防疫措施已放寬，是否仍有需要繼續派消費券，黃國就認為長遠是值得思考，但今年應繼續派消費券，因市民捱了3年，經濟未完全復常，仍需要有個過程，如果明年社會完全復常，打工仔人人有工開，屆時考慮是否再派消費券才較合適。