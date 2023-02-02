財政預算案2023｜兼顧復甦力度及財政可持續性　陳茂波：今年經濟肯定比去年好

新一份《財政預算案》將於本月22日發表，社會關注當中有何紓困措施以及會否再派消費券。財政司長陳茂波今早(2日)出席一個新春團拜活動時表示，目前外圍環境仍具挑戰性，但國家對香港支持非常堅實，他將會在《預算案》中，顧及著力鞏固經濟復甦的力度和速度，同時兼顧政府財政狀況的可持續性，又指今年經濟肯定比去年好。

須穩健地保障港金融安全穩定

陳茂波表示，本港在復甦路上，外圍環境充滿挑戰，包括美國加息尚未結束、地緣政治仍然緊張、以及先進國家的通脹率仍然很高等，令到主要的央行都會陸續收緊銀根，儘管外圍環境仍具挑戰，但國家對香港的支持非常堅實。他說，正忙於準備《財政預算案》的工作，而他在《預算案》中，會顧及著力鞏固經濟復甦的力度和速度，同時亦要兼顧政府財政狀況的可持續性，讓本港即使面對外圍變化，亦能穩健地保障香港的金融安全和穩定，讓工商百業可以繁榮發展。

他又指，本港今年經濟肯定比去年好，除社會踏入復常，跟國際社會恢復便捷往還外，新一屆政府採取「有為政府」與「高效市場」更好結合的管治思維，在《施政報告》中提到要積極「搶企業」、「搶人才」，另外還要搶生意，政府在「未來基金」中撥出300億元，助力香港引進具策略性的重點企業，讓香港的持續發展有更強動能、發展力量更大。