財政預算案2023｜多間大學樂見政府推動科研及人才培育：為香港創科打下強心針

財政司司長陳茂波發布財政預算案，公布將設立主題研究院科，推動人工智能、量子科技及生命健康科技研究，亦打算引進創科人才，並推行「專利盒」稅務優惠等措施，促進科研合作，多間大學樂見政府推動科研及人才培育。

中大：為香港創科打下強心針

中大校長段崇智教授表示，中大學樂見政府就推動產學研合作提出多項新猷，為香港的創科發展打下強心針，稱大學會繼續支持學者以研究和創新創造價值，造福社會，並透過不同計劃招攬國際人才，以科技成果貢獻香港、國家，以至全球；中大副校長陳偉儀教授則表示，高興今次預算案在科研方面多有著墨，希望助力香港融入國家發展大局。

港大：歡迎預算案增加年輕人機遇

香港大學發言人表示，歡迎政府在新一份財政預算案中，積極投放資源，對接國家發展策略，推動香港的創新科技更進一步發展，延攬人才，加强國際協作；又歡迎預算案投入資源，增加年輕人的實習機會、為科研人員提供機遇，這有助留住和吸引人才在香港發展，對此我們感到欣喜和鼓舞。

浸大：能夠進一步強化各方面人才培訓

浸大校長衞炳江教授認為能夠進一步強化中醫藥的人才培訓、臨床研究和行業的策略性發展，有助推動本港中醫藥科技化、普及化和標準化，確立中醫藥在現代化醫療體系的重要性；又認為建議有助本地大學、科研人員及創科業界進一步在這些科學領域發揮優勢，能提升大學以至其他研究機構的科研實力，轉化研究成果，以及培育未來人才。

東華學院：有助院校投入更多資源發展生物醫學等研究

東華學院校長陳慧慈教授表示，學院歡迎預算案中提出資助大學及科研機構設立有關科研成果轉化和生命健康科技研發兩大範疇的主題研究院，將有助大專院校投入更多資源發展有關生物醫學、大數據、人工智能等範疇的研究，並將科研成果轉化為適合大眾使用的健康科技產品及服務。

教大：能壯大創科人才供應

教育大學校長張仁良教授指，歡迎多項有關推動創新科技及人才培訓的措施，他表示掌握數碼科技能令學生與未來世界接軌，並指政府資助中學舉辦與資訊科技有關的課外活動，有助提升學生的創新及解難思維，壯大創科人才供應。

科大 ： 能使本港在創新範疇起領導作用

科大校長葉玉如教授表示，科大感謝政府在今次財政預算案中，推出一系列具前瞻性及有利香港發展為國際創科中心的措施，特別是有關推動生命健康科技成果轉化，以及加強人工智能、微電子和量子科技等前沿技術的基礎研究，這些都是香港以及科大擁有獨特優勢的科研領域。加上香港是全球第二大生物科技融資的地方，結合港府政策上的支持，香港大有機會在這些創新範疇起領導作用。