財政預算案2023｜孫東：有必要建立超算中心 冀將全球數據引到香港

《財政預算案》出爐後，創新科技及工業局局長孫東指，預算案中提出多項措施，緊扣去年年底政府所公布的「香港創新科技發展藍圖」中4大方向和8大重點策略，具體落實藍圖中的相關建議，推動香港成為國際創新科技中心，國家一直支持香港推動科技發展。藍圖4大方向包括發展數碼基建、推動數碼轉型；鞏固香港科研優勢、促進科技產業發展；培育科技初創及人才；及發展創科基建、推動「新型工業化」。

注資 4 億元到科技園

《財政預算案》提出加強對初創企業投資，注資4億元到科技園「科技企業投資基金」，另外投放1.1億元，由科技園聯同合作夥伴，推出「共同企業加速計劃」，培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。預算案又為數碼港預留2.65億元，推出針對智慧生活初創的培育計劃，提供最多50萬元資助，預計未來5年每年資助90間企業。

第二季就新田科技城發展方案諮詢公衆

孫東指，政府全速推進創科基建規劃和工程，第二季將就新田科技城發展方案和土地佈局，展開公衆諮詢，以期在明年開始土地平整工作。另外，落馬洲河套區港深創科園首三座大樓明年年底起落成，將有助海內外企業落戶香港。科技園亦會就興建第二個先進製造業中心，進行可行性研究。