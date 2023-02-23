財政預算案2023｜市民批消費券5000元派得少丟架　陳茂波：不可打腫臉皮充闊佬

陳茂波盼大家諒解派的糖沒有那麼甜，強調「不能打腫臉皮充闊佬」。 (資料圖片/蘇文傑攝)

今年的《財政預算案》繼續派消費券，惟金額由去年一萬元減至5,000元。財政司司長陳茂波今早(23日)出席電台聯播節目時，有聽眾表示政府有龐大的財政儲備及外匯儲備，認為消費券應該派多些，質疑香港相比起澳門很丟架，陳茂波回應指：「不可打腫臉皮充闊佬」。

「 澳門年年派發一萬元」

觀眾張先生指，本港財政儲備有近8,000億元，加上有外匯儲備，即使有1,000億赤字亦不用這麼緊張，並非洪水猛獸。他批評：「只是派5,000元消費券，愈來愈縮水，澳門年年派發一萬元，小朋友也有，派了10多年，所謂『輸人不輸陣』，你說香港是否很丟臉？你為甚麼那麼『孤寒』？做人不是這樣，全香港人人受惠，為何不派多些大家開心。」

陳茂波表示，希望大家諒解派的糖沒有那麼甜，強調是力所能及的事，「我哋又不可以打腫臉皮充闊佬」。他解釋，外匯基金在《基本法》內指明用作捍衛聯繫匯率，所以政府不能輕易碰它，假如輕易碰外匯基金，動搖金融穩定、貨幣穩定，對社會來說很大傷害。

對於本港的勞動力方面，陳茂波說，輸入外勞是有必要，惟須要小心做，會針對有需要行業，例如院舍，建造業亦缺乏人手，會與業界、社會及立法會討論。他又說，部分行業輸入外勞是無可避免，勞工及福利局會分析哪些範疇最缺人手。