財政預算案2023｜彭博：多數經濟師料不再派消費券　重點或在「招人才」

彭博報道，多數經濟師料不再派消費券，重點或在「招人才」。(網上圖片)

明日（21日）將公布2023/24財年的財政預算案，《彭博》訪問多位經濟師，多數經濟師預料不再派消費券，更指重點或在「招人才」。

重點或在「招人才」

《彭博》報道，本月就財政預算案訪問11位經濟師，其中10位認為政府將推出措施引進外國人才來港；至於最受人關注的消費券，則僅有4位經濟師認為會再次派發。

一眾經濟師亦預計，政府將宣布更多措施，包括稅項減免，以減輕本地企業和市民面臨的財務負擔，亦有針對地產行業的措施，以幫助引入人才，提振進入困境的樓市。

有經濟師認為或會放寬首次置業印花稅

ING大中華區首席經濟師彭藹嬈稱，若政府放寬首次置業印花稅，或會提高香港對高技能人才的吸引力；又表示這類減稅措施將會增加香港的租賃單位供應，以及降低租金成本。

大華銀行經濟學家Woei Chen Ho表示，「今年香港需要一套非常強有力的財政支持措施，以使其經濟走上可持續復甦之路，外國公司和房地產市場低迷是香港的障礙」。

法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng指，香港財政儲備減少，將促使政府轉向保守，他指政府將保留部分反周期支出，以緩解經濟壓力，如發行更多債券，並制訂未來加稅的路線圖，又預計會每人發放約7,000港元的消費券。