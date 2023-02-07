財政預算案2023｜民主黨倡全民派1.5萬現金或消費券　應對疫後通脹及加價

新一份《財政預算案》將於本月22日出爐，社會其中一個關注點，就是政府會否再派發消費券。民主黨今日(7日)發表題為「紓解民困 重振經濟」建議書，建議向全民派發1.5萬元現金或消費券，讓市民疫後應對通脹等。

在民主黨的建議書中，除建議減稅及差餉外，亦提議政府在《預算案》中派發1.5萬元現金或消費券予全港市民，包括18歲以下人士，讓市民疫後應對通脹、公營事業加價及刺激本地消費，並容許用以繳納水電煤等開支，又指仍有不少市民感染新冠病毒，建議政府向院舍員工、清潔工、保案等前線人員發放一筆過特別津貼，並為曾確診患者發放一次性「長新冠醫療津貼」。

倡 終止明日大嶼填海計劃

在土地供應方面，民主黨指，因香港人口將持續減少，而且由於俄烏戰事及國際地緣政治影響，香港經濟復甦步伐可能相當緩慢，加上政府正大力推動北部都會區計劃，建議當局應立即終止預算高達近6,000億元的中部水域人工島填海計劃，以確保本港財政穩健，又指「簡約公屋」成本高昂，而且只維持約5年，不乎合成本效益，不同意政府興建「簡約公屋」。

民主黨主席羅健熙表示，已將建議交往財政司司長辦公室，並已邀請財政司司長會面，惟暫時未獲回覆，他呼籲政府多聽不同想法和意見。