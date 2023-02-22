財政預算案2023｜消息：氫能巴士目標今年投入服務　4電動渡輪行走不同航線

政府新一份《財政預算案》提到，會在新能源運輸基金預留2億元，讓專營巴士公司和其他持份者合作，今年有序地展開氫燃料電池雙層巴士和重型車輛試驗。政府消息指，計劃共有10多部試驗車輛，包括4至5部雙層巴士，以及貨櫃車、垃圾車和旅遊巴等商用車輛，並希望今年能夠有首輛氫能雙層巴士投入服務。

目標2027年有700輛電動巴士

城巴曾經引入一輛氫能巴士，惟至今仍未能服務載客。政府早前已成立跨部門專責小組，處理氫能汽車的相關法例修訂，政府消息希望在氫能雙層巴士推出的同時，能夠同步推出配套和相關法規，但不清楚城巴該輛氫能雙層巴士會否成為首輛載客的氫能雙層巴士。此外，政府目標在2027年年底前，會有約700輛電動巴士和3,000輛電動的士行走。