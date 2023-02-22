財政預算案2023｜消費券減半至5000元 陳茂波：考慮到經濟正復蘇 (持續更新)

財政預算案2023｜被問消費券為何比去年減半 陳茂波：考慮到經濟正復蘇 (蘇文傑攝)

財政司司長陳茂波今日（22日）下午主持記者會，就上午發表的《財政預算案》內容，回應傳媒提問。被問到消費券為何比去年減半，陳茂波強調措施是為了撐起經濟，讓中小企營運下去、保住就業。他形容今次也想了很久應否再派消費券，餐飲復蘇得明顯一些，零售、出口等行業仍未復蘇，決定「再做多轉」。

陳茂波指，經濟開始復蘇，但仍在初期階段，希望短期多搞盛事，對外推廣香港，也要支援中小企。消費券方面為了快，所以沿用去年資料，如果市民有資料更改，如八達通遺失，才需要重新登記。基於財政狀況，一些紓困措施規模較小，希望大家諒解。

陳茂波：上年經濟環境不好 GDP下跌3.5%

對於今年《預算案》未有推出公屋代繳租金措施，陳茂波指社會對此有相當意見，其中公屋本身已屬相當大資助，故自去年以來已沒有再推出這項措施。陳茂波指，上年經濟環境不好，GDP下跌3.5%。股市樓市都下跌，企業投資都很審慎。預計今年經濟會比去年好，2023年預計GDP增長約為3.5%和5.5%之間。

另外，被問到新版「資本投資者移民計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇指，金融或其他與香港長遠發展有關的資產都可以，但不包物業，具體申請資格仍在考慮，有詳情會公布。

足球博彩稅24億稅率 陳茂波：徵收定額稅款讓當局有時間再審視情況

至於特別博彩稅24億稅率如何定出，陳茂波解釋要考慮整體競爭力，足球博彩並非香港獨有，競爭激烈，定額徵稅已相當於將博彩稅由50%增至逾60%，徵收定額稅款讓當局有時間再審視情況。至於如何同時滿足繳稅及慈善承擔，陳茂波直言馬會要「自己諗掂佢」。

提到足球博彩稅，為何不是改變稅率而是定額收稅，陳茂波指這已考慮不同因素，包括競爭力，政府不改稅率，希望有一些時間觀察清楚競爭環境，再決定未來如何做。他強調，馬會不應因此減低慈善捐款。

薪俸稅退稅上限減至6000元 陳茂波：政府要量力而為

被問到今年薪俸稅退稅上限減至6,000元，陳茂波解釋由於政府發債後仍有500多億元赤字，因此政府要量力而為，不同方面支援措施都要減少。至於從價印花稅稅階調低，陳茂波表示去年樓市成交九成屬首置人士，大多涉及中小型單位，調整從價印花稅減輕買樓自用的負擔，相信可幫助業主節省三數萬元「用來裝修也好、買多件傢俬也好」。至於炒風，他不擔心會引起，因為炒賣行為，如果買家3年內賣出，會收很高稅項。