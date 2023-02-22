財政預算案2023｜煙草稅增加每包貴12元　消息：料多10億元稅收　報販業界感失望：趕盡殺絕

政府新一份《財政預算案》提出即時增加煙稅，每支香煙的煙草稅增加6毫，即每包成本增加12元，加幅達31.48%，目標吸煙率由現時的9.5%降至7.8%，即由約58萬人減至約48萬人。政府消息指，每包香煙的平均零售價會由約61.75元，上調至73.75元。 消息：加幅已平衡各方因素 增加煙草稅後，每包香煙的煙草稅零售價佔比，會由62%增至68%。被問到為何佔比仍低於世界衞生組織建議的75%，政府消息指加幅已平衡各方因素，包括保障公共健康。政府消息續稱，對上一次加煙稅已是2014年上調11.7%，當局後來發現因通漲和各方面因素，令鼓勵戒煙的效果已不復再，故此有需要加稅以免吸煙率反彈，粗略估計可收取多10億元稅收。

煙民：寧一次加至過百元「一定戒煙成功」 有煙民認為加稅12元不合理，吸煙10多年的吳小姐買煙時才知加税，直斥「一加要加咁多好似變相迫人食私煙」，又指雖然會考慮戒煙，但不是立即就可戒到，故暫時也會繼續買。另一煙民周先生就認為加稅後太貴，打算戒煙，「自己煙癮唔算嚴重，一星期只食一盒，煙唔值70幾蚊，呢個價之後唔會再食。」至於一星期食4至5盒煙的楊先生，加稅後一周便要多付數十元。他指經濟負擔會加重，或嘗試減少食，坦言「情願政府一加加到過百元，我都食唔起，咁一定可以戒煙成功。」 報販陳先生稱，上午有幾個人來買煙才知加税，最終只有一、兩人繼續光顧，其他都沒有買，直言「加完閒閒地都70幾元，我都嫌貴」，認為生意本周跌幅最大，相信日後亦會逐步減少，未來只會愈來愈少人食煙。不過，報販黎太就較樂觀，認為香煙銷量稍後會回升，「一、兩日生意會有影響，但長遠會回復正常。10年前都是加煙税都係，煙民之後也忍唔住煙癮會再幫襯。」 有便利店即時調整香煙售價

加煙稅消息一出，有連鎖便利店立即調整香煙售價，每包加12元。有報販業界對於政府決定增加煙草稅表示失望及遺憾，認為政府無視加稅對基層報販的打擊，形容是將報販「趕盡殺絕」。 全港報販大聯盟憂掀「摺檔潮」 香港報販協會表示，本港高昂的煙稅令非法私煙問題一直嚴重，而近年經濟低迷，情況更明顯惡化。協會指，政府大幅增加煙草稅，進一步抬高香煙價格，勢令煙民轉投非法私煙市場。協會形容，增加煙草稅既不能增加庫房收入，亦無助對推動公共健康，反而令私煙貿易更猖獗，嚴重打擊報販本已微薄的收入。 全港報販大聯盟則指，一眾基層報販同業飽受疫情蹂躪，本已在水深火熱中，憂慮加稅會令業界掀起「摺檔潮」。促請政府加大力度打擊私煙工作，維護營商空間。業界亦要求政府放寬對報販的限制，包括放寬售賣產品限制及可展示廣告限制，讓報販利用攤檔的空間出租張貼廣告的位置以補貼其收入，讓過千名報販渡過目前難關。 關注組批不解決私煙 加稅無助減吸煙率 長遠煙草政策關注組對加煙稅感遺憾及失望，召集人盧啟律指，加稅後香港煙價將是大陸煙價3倍之多，憂慮將大大刺激非法貿易增長、更多煙民選擇鋌而走險轉食來歷不明、質素沒有保證的私煙。他認為，加煙稅不但無助鼓勵煙民戒煙，更會助長黑市、令青年人更容易接觸煙草產品，對公共衞生百害而無一利，「唔搞掂私煙問題，加煙稅根本無效下降吸煙率。」