財政預算案2023｜狄志遠不滿削社福1%開支　陳茂波：官員不受議員投票脅迫

財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》，公布多項「派糖」惠民安排，其中包括續派5,000元電子消費券、寬減薪俸稅及利得稅、以及向每戶提供1,000元電費補貼等，並指要在復常下力保全速復蘇。但立法會議員狄志遠質疑，預算案中對扶貧隻字不提， 又不滿政府過去削減社福界1%的開支。
狄志遠：若不收回做法他不投支持票
社福界立法會議員狄志遠質疑，新一份財政預算案中對扶貧隻字不提，又不滿政府過去削減社福界1%的開支，如果政府不收回做法或提出解決方案，他不會在今份預算案投支持票。陳茂波他重申削減1%開支是迫不得已，所有政策局都一樣，而勞工及福利局已盡量用內部資源解決問題，又表示，作為官員他不會受脅迫，不能以投票支持或反對，迫他做一樣不合適的事。
陳茂波：社福界的開支達1,290億元
陳茂波表示，政府過去多年來，在社福及扶貧投入的資源不少，力所能及下盡可能照顧弱勢社群，強調有關決心堅定不移；又指，政府在社福界的開支達1,290億元，屬於開支最大的範疇，而政府是否關心弱勢，並非片面看預算案中有無一、兩項扶貧措施，加上預算案篇幅有限，施政報告提出的措施，預算案已全力配合，當中提及的安老、照顧者支援，都已盡力提供協助。