財政預算案2023｜狄志遠不滿削社福1%開支　陳茂波：官員不受議員投票脅迫

財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》，公布多項「派糖」惠民安排，其中包括續派5,000元電子消費券、寬減薪俸稅及利得稅、以及向每戶提供1,000元電費補貼等，並指要在復常下力保全速復蘇。但立法會議員狄志遠質疑，預算案中對扶貧隻字不提， 又不滿政府過去削減社福界1%的開支。

狄志遠：若不收回做法他不投支持票

社福界立法會議員狄志遠質疑，新一份財政預算案中對扶貧隻字不提，又不滿政府過去削減社福界1%的開支，如果政府不收回做法或提出解決方案，他不會在今份預算案投支持票。陳茂波他重申削減1%開支是迫不得已，所有政策局都一樣，而勞工及福利局已盡量用內部資源解決問題，又表示，作為官員他不會受脅迫，不能以投票支持或反對，迫他做一樣不合適的事。