財政預算案2023｜盧寵茂：加煙稅是苦口良藥 呼籲勿買賣私煙

醫務衛生局局長盧寵茂今早（25日）出席電台節目訪問時表示，新一份《財政預算案》提出即時加煙稅，絕對是為了市民健康。他形容，從「治病」角度，加煙稅對煙民是「苦」，但如果他們服食了這劑「苦口良藥」，可以達致雙贏，改善自己及家人的健康。他又指，吸煙危害健康，會引致很多癌症及心血管疾病，包括肺癌，而肺癌是港人頭號殺手，當中3分之2個案是由吸煙引致。他又認為，即使加煙稅，市民都不應該用非法行為處理，包括不應該販賣或購買私煙。

盧寵茂：口罩令解除後吸煙率或反彈

盧寵茂表示，本港目前吸煙率是9.5%，但統計是在疫情期間進行，戴口罩可能對煙民構成不便，可能低估了實際數字。他說，口罩令解除後，吸煙率有機會反彈，現時有必要加煙稅。他又指，政府目標在2025年，將吸煙率進一步降低至7.8%，而加煙稅不是唯一手段，當局今年會展開諮詢，研究其他方向，包括是否立法禁止某個年份之後出生的市民，永遠都不能購買煙草產品，亦會研究是否規定只可在指定區域吸煙。

盧寵茂又表示，正檢視數據，選擇行政上合適的時間，盡快放寬口罩令。他強調，過去3年疫情，口罩為市民提供很大保護，甚至救了很多人，相信即使口罩令解除後，很多市民仍會自願佩戴。他指，往後仍然會出現其他新發傳染病，新冠病毒不會是最後一種，認為社會要更關注公共衛生，將多項防護措施常態性，例如持續確保食肆有良好通風等。