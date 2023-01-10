財政預算案2023｜經民聯提過百建議　倡再派消費券　二元乘車優惠納全日制學生

政府下月22日發表新一份《財政預算案》，經民聯立法會議員今日(10日)下午與財政司司長陳茂波會面，提出逾100項政策建議，包括延續1萬元電子消費券計劃、上調個人免稅額至15萬元等。

倡派消費券助帶動商戶生意

經民聯副主席林健鋒會後稱，政府再派發1萬元消費券有助香港復常，帶動商戶生意，建議陳茂波應把握時機，「應使即使，應幫即幫，當機立斷」，又認為只要市民開心，社會便會變得開心。

林健鋒又建議，政府可為中小企向銀行作出擔保，令中小企可獲得免息貸款，應付租舖和買貨的開支等，連同重新推出「保就業計劃」等措施，支援企業盡快復常。