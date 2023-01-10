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2023-01-10 21:19:15

財政預算案2023｜經民聯提過百建議　倡再派消費券　二元乘車優惠納全日制學生

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經民聯立法會議員今日向陳茂波(左六)，就《財政預算案》提出過百項建議。(經民聯提供)

經民聯立法會議員今日向陳茂波(左六)，就《財政預算案》提出過百項建議。(經民聯提供)

政府下月22日發表新一份《財政預算案》，經民聯立法會議員今日(10日)下午與財政司司長陳茂波會面，提出逾100項政策建議，包括延續1萬元電子消費券計劃、上調個人免稅額至15萬元等。

倡派消費券助帶動商戶生意

經民聯副主席林健鋒會後稱，政府再派發1萬元消費券有助香港復常，帶動商戶生意，建議陳茂波應把握時機，「應使即使，應幫即幫，當機立斷」，又認為只要市民開心，社會便會變得開心。

林健鋒又建議，政府可為中小企向銀行作出擔保，令中小企可獲得免息貸款，應付租舖和買貨的開支等，連同重新推出「保就業計劃」等措施，支援企業盡快復常。

梁美芬建議，「二元乘車優惠」可把全日制學生納入受惠對象。(資料圖片／李睿哲攝)

梁美芬建議，「二元乘車優惠」可把全日制學生納入受惠對象。(資料圖片／李睿哲攝)

促提供新一輪電費補貼

另一名副主席梁美芬希望，政府新一年度可寬免物業差餉、為住宅用戶提供新一輪電費補貼並「加碼」至2,000元，以及把全日制學生納入「二元乘車優惠」涵蓋對象等。

政府早年建議本港應在3間醫院興建傳染病大樓，但最終只在瑪嘉烈醫院興建一座。梁美芬建議，政府應重啟項目，並在粵港澳大灣區設立第三間醫學院，培訓更多醫護人員。

龍漢標並建議，政府應盡快啟動更多公屋重建計劃，以及優先興建傳統公營房屋等。(資料圖片)

龍漢標並建議，政府應盡快啟動更多公屋重建計劃，以及優先興建傳統公營房屋等。(資料圖片)

建議優先興建傳統公屋

經民聯提出的過百項建議，還包括撥款20億元重設盛事基金、立即取消置業買家印花稅、免除合資格外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅等。執委龍漢標並建議，政府應盡快啟動更多公屋重建計劃，以及重新檢討與房屋相關的土地儲備，優先興建傳統公營房屋。

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