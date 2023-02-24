財政預算案2023｜謝展寰：預算案貸款支援換電動的士 研究氫能應用

財政預算案提出，會為的士業界提供百分百擔保貸款計劃，鼓勵的士車主轉用電動的士。環境及生態局局長謝展寰今日（24日）接受電台節目訪問時表示，借貸上限是35萬元，相當於電動的士的車價，還款期不超過10年，希望幫助有貸款困難的車主，政府已預留64億元承擔額，所有的士都可參加。



謝展寰表示，除貸款計劃外，新能源運輸基金亦會有試驗計劃，支援的士業界轉用電動的士。若電動的士車價較石油氣的士高，當局會資助差額，若差額不大則會資助一半車價。將來若電動的士大規模應用後，資助金額就未必有車價一半。當局亦正在大嶼山、西貢興建約10個高速充電樁，現正與的士業界商討參與車輛數目，有信心可在今年內開始。

謝展寰：估計3年內可安裝到20萬個充電設施

他又提到，在2011年起，每個屋宇的停車場都要設有充電基建，才能獲得屋宇面積寬免，目前已有10多萬個停車場設有充電基建。當局亦推出了屋宇充電易計劃，資助合資格的大型屋苑停車場加裝充電設施。謝展寰形容計劃相當受歡迎，估計3年內可安裝到20萬個充電設施，綜合各個計劃，3年內會有一半屋苑停車場設有充電設施。他又指，隨著公用停車場的充電需求增加，公用停車場今年起會開始逐步收費，當局亦有研究逐步把加油站轉變做充電站。

謝展寰表示，很多國家都在研究發展綠色經濟，但目前仍在起步階段，香港作為重要的國際金融中心，加上有一定科研能力，所以預算案建議在綠色經濟方面多做功夫，把握機遇。 他指現時多國都研究發展氫能，將來有機會應用於發電、汽車動能、家居等等，但因為氫氣有一定危險性，在城市內使用氫能運輸涉及複雜問題，但香港使用的煤氣有一半成分都是氫氣，已鋪設的煤氣管對將氫能應用在巴士及重型車輛時，會有優勢。他又指，當局計劃在大埔、柴灣等數個地方建立加氫站，試驗加氫技術、安全標準、運作所需的價錢等。