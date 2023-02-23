兩新盤即時受惠 920萬單位即慳5萬稅

兩大應市的全新盤，料即時受惠最新首置印花稅措施。將於明日(24日)展開首輪銷售的會德豐地產藍田KOKO ROSSO，當日發售的148伙折實售價全數低於1,000萬元，故買家已可即時受惠。以最貴單位921.5萬元為例，買家原先需付3.75%印花稅，即涉約34.56萬元，在最新稅制下，首900萬元稅率為3%，即為27萬元，而餘下金額則需付10%，即2.15萬元，合共約29.15萬元，即慳5.41萬元或約16%的稅款。

會德豐地產常務董事黃光耀向傳媒指，下調首置印花稅料大部分中小型單位可受惠，減輕上車客負擔，相信可帶動發展商提供更多中小型單位，會視乎KOKO ROSSO首輪銷情，或加推可受惠新首置印花稅的單位應市。該盤截至昨晚6時，累收約5,500票，超額認購約36倍。

至於新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期首批146伙折實售價最平425.51萬元，以該價為例，買家原先需付首400萬元稅率為2.25%，即為9萬元，而餘下金額則需付10%，即約2.55萬元，合共約11.55萬元，最新稅率為1.5%計，即涉約6.38萬元，即慳5.17萬元或45%的稅款。新地副董事總經理雷霆回應傳媒指，雖然預算案未有撤辣，但降低1,000萬元以下印花稅有助減輕首次置業人士負擔，而NOVO LAND第2B期首批接近所有單位均為樓價1,000萬元以下，故絕大部分買家受惠，有助項目銷情。