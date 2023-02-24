消費券減半被批孤寒 陳茂波：不能打腫臉皮充闊佬

新一份預算案續派消費券，但金額減半至5,000元。有市民在烽煙節目指消費券應派多些，形容香港相比澳門很丟架。財政司長陳茂波出席節目稱希望市民諒解，強調不能「打腫臉皮充闊佬」。
在昨早預算案電台聯播節目上，市民張先生指本港財政儲備有近8,000億元，加上有外匯儲備，認為千億赤字也非洪水猛獸。他又稱澳門年年派一萬元，反之香港卻愈來愈縮水，「所謂『輸人不輸陣』，你說香港是否很丟臉？你為甚麼那麼『孤寒』？」
陳茂波表示，希望大家諒解派的糖沒有那麼甜，強調是力所能及的事，「我哋又不可以打腫臉皮充闊佬」。他解釋，外匯基金在基本法指明用作捍衛聯繫匯率，政府不能輕易碰它；否則或會動搖金融穩定、貨幣穩定，對社會來說很大傷害。
强調「我哋有真山」遠勝新加坡
預算案沒有針對旅遊業界的復業基金，又不如新加坡直接投資中小企。被問及會否擔心香港的旅遊業復甦速度會跑輸時，陳茂波則稱，到香港旅遊與到新加坡不可同日而語，「我哋(香港)好玩好多，起碼我哋有真嘅山，又可經香港去內地玩。」他稱，疫情初面對「休克式衝擊」，動用公帑直接支援企業是非常時期手段；現時的百分百擔保貸款還款期長達10年，利率遠低於市場，「如果咁都計唔掂數，可能真的要諗想做的事係咪真的值得做」。
陳茂波亦出席立法會財務委員會，會上實政圓桌議員田北辰指，預算案雖稱未來數年本港財政穩健，但他認為收入難以預估，促請政府與其發債，不如盡快研究稅制改革。陳茂波回應指，稅制改革要有合適時機，惟近年社會在疫情下壓力相當大，若提出改革稅制易為社會添煩添亂，所以短期內政府用不同手段及儲備，以穩住大家信心。
社福界立法會議員狄志遠則質疑預算案中對扶貧隻字不提，又不滿政府過去削減社福界1%的開支，指若政府不收回做法或提出解決方案，他不會在今份預算案投支持票。陳茂波重申削減1%開支是迫不得已，所有政策局都一樣，而勞工及福利局已盡量用內部資源解決問題。陳又表明，作為官員不會受脅迫，不能以投票支持或反對，迫他做不合適的事。