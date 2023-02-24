消費券減半被批孤寒 陳茂波：不能打腫臉皮充闊佬

新一份預算案續派消費券，但金額減半至5,000元。有市民在烽煙節目指消費券應派多些，形容香港相比澳門很丟架。財政司長陳茂波出席節目稱希望市民諒解，強調不能「打腫臉皮充闊佬」。

在昨早預算案電台聯播節目上，市民張先生指本港財政儲備有近8,000億元，加上有外匯儲備，認為千億赤字也非洪水猛獸。他又稱澳門年年派一萬元，反之香港卻愈來愈縮水，「所謂『輸人不輸陣』，你說香港是否很丟臉？你為甚麼那麼『孤寒』？」

陳茂波表示，希望大家諒解派的糖沒有那麼甜，強調是力所能及的事，「我哋又不可以打腫臉皮充闊佬」。他解釋，外匯基金在基本法指明用作捍衛聯繫匯率，政府不能輕易碰它；否則或會動搖金融穩定、貨幣穩定，對社會來說很大傷害。