美食市集料4月舉辦 麥美娟：希望市民玩得開心

繼「你好香港」吸客後，預算案又公布正籌備「開心香港」活動，包括大型美食市集及大型海陸嘉年華等，希望為本地社會增添歡樂。局方透露，美食市集會配合新一期消費券，在4月於不同周末和地區舉辦。
「開心香港」重點活動之一是在各區舉辦大型美食市集，民政及青年事務局長麥美娟表示，正研究如何招募本地和中外美食攤檔，同時加入青年元素，讓他們嘗試營運。對於在尚未解除口罩令之下，如何可以看到港人的笑臉，麥美指，特首李家超已表明會在合適時機調整措施。她又稱不會就活動設立關鍵績效指標(KPI)，指開心是不能量化，當局會鼓勵大眾參與活動。
不過，旅遊業界多次指，難請到足夠人手配合復常，亦批評預算案無設復業基金支援，文體局長楊潤雄指過去3年已動用近45億元支援業界，部分計劃仍然進行中，相信恢復通關後旅客陸續回到香港，旅遊業已過了最艱難時候，政府制訂預算案時要平衡不同界別需要，相信目前措施有助業界減輕壓力。
否認向馬會「開刀」
有議員質疑政府向馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」，是向馬會「開刀」，財政司長陳茂波回應指，馬會稅前利潤遠高於24億元，且機構財政儲備充足，有能力承擔，認為馬會「多出一分力是應該的」。麥美娟亦稱馬會一向貢獻香港，亦以此為傲，在政府財政狀况艱難時繳交額外博彩稅可支持政府各方面工作，屬對香港的其中一個貢獻。行政會議召集人葉劉淑儀表示，政府未有調整博彩稅率已屬寬大處理，又指馬會擁有很多資源，但權力集中在極少數人手上，應該檢討管理架構。