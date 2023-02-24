美食市集料4月舉辦 麥美娟：希望市民玩得開心

繼「你好香港」吸客後，預算案又公布正籌備「開心香港」活動，包括大型美食市集及大型海陸嘉年華等，希望為本地社會增添歡樂。局方透露，美食市集會配合新一期消費券，在4月於不同周末和地區舉辦。

「開心香港」重點活動之一是在各區舉辦大型美食市集，民政及青年事務局長麥美娟表示，正研究如何招募本地和中外美食攤檔，同時加入青年元素，讓他們嘗試營運。對於在尚未解除口罩令之下，如何可以看到港人的笑臉，麥美指，特首李家超已表明會在合適時機調整措施。她又稱不會就活動設立關鍵績效指標(KPI)，指開心是不能量化，當局會鼓勵大眾參與活動。

不過，旅遊業界多次指，難請到足夠人手配合復常，亦批評預算案無設復業基金支援，文體局長楊潤雄指過去3年已動用近45億元支援業界，部分計劃仍然進行中，相信恢復通關後旅客陸續回到香港，旅遊業已過了最艱難時候，政府制訂預算案時要平衡不同界別需要，相信目前措施有助業界減輕壓力。