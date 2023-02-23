辦「開心香港」刺激本地消費 吸訪客省靚香港招牌

為推廣本港經濟疫情後復甦，財政預算案提出多項吸引旅客措施；繼「你好香港」宣傳活動，當局亦會啟動以市民為對象的「開心香港」(Happy Hong Kong)活動，提供美食體驗、遊樂和文青創作等活動，刺激本地消費和經濟，希望為社會增添笑臉，同時省靚香港招牌。此外，政府亦投放逾6億元推動大灣區文化交流及香港創意產業發展。

財政司長陳茂波指，「開心香港」以市民為對象，民政及青年事務局將會統籌於未來數月在全港多個地區舉辦大型「美食市集」，匯聚本港、內地及海外美食，讓市民和旅客享受中外美食，同時刺激本地消費及經濟，政府消息透露項目涉約2,000萬元。旅發局夏季亦會籌辦「大型海陸嘉年華」，以維港為舞台，邀請全球各地團體來港表演，亦會有全新燈光匯演。陳茂波又說西九文化區管理局、迪士尼樂園、海洋公園、數碼港及科技園公司等機構，也會響應在今年內舉辦有主題特色的市集或嘉年華等。