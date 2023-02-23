辦「開心香港」刺激本地消費 吸訪客省靚香港招牌

為推廣本港經濟疫情後復甦，財政預算案提出多項吸引旅客措施；繼「你好香港」宣傳活動，當局亦會啟動以市民為對象的「開心香港」(Happy Hong Kong)活動，提供美食體驗、遊樂和文青創作等活動，刺激本地消費和經濟，希望為社會增添笑臉，同時省靚香港招牌。此外，政府亦投放逾6億元推動大灣區文化交流及香港創意產業發展。
財政司長陳茂波指，「開心香港」以市民為對象，民政及青年事務局將會統籌於未來數月在全港多個地區舉辦大型「美食市集」，匯聚本港、內地及海外美食，讓市民和旅客享受中外美食，同時刺激本地消費及經濟，政府消息透露項目涉約2,000萬元。旅發局夏季亦會籌辦「大型海陸嘉年華」，以維港為舞台，邀請全球各地團體來港表演，亦會有全新燈光匯演。陳茂波又說西九文化區管理局、迪士尼樂園、海洋公園、數碼港及科技園公司等機構，也會響應在今年內舉辦有主題特色的市集或嘉年華等。
資助中港合拍綜藝 增港流行文化影響力
中外文化藝術交流方面，香港明年將主辦粵港澳大灣區文化藝術節，預計有5,000名中外藝術家參與，吸引14萬名觀眾，開支約2,000萬元。陳茂波亦建議由下一財政年度開始，5年共撥出1.35億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作，預計每年將有1,000名本地藝術家參與，吸引4萬名區內觀眾。政府亦計劃注資5億元予「創意智優計劃」，支持香港創意產業發展，包括資助本地電視台，與內地、亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化影響力。
此外，政府預留2.5億元繼續舉辦多項大型盛事，包括美酒佳餚巡禮、單車節、國際七人欖球賽等。當中康文署會用2,000萬舉辦首屆「香港流行文化節」，涵蓋20個文娛項目。當局亦向旅發局額外撥款約2億元，在兩年內爭取不同規模和類型的國際會議和展覽在港舉行。
至於對外宣傳，政府將撥款5,000萬元予「推廣香港新優勢專責小組」，加強從不同界別推廣香港新優勢。旅發局主席彭耀佳表示，感謝政府撥款給予資源，隨著「你好香港」的全球推廣活動推出，有信心本港旅遊業會穩步復甦。