馬會每年須額外繳24億 陳茂波：自己諗掂佢

香港賽馬會發表聲明，重申對增加博彩稅的建議有強烈保留，謂今次雖理解政府做法，但未來5個年度馬會收入將因而大減，對慈善信託基金撥款造成重大影響，不過馬會承諾不會減少基金每年批出的恆常捐款水平。馬會強調，早在預算案諮詢期間，已明確指出本港博彩稅率屬全球最高，對加博彩稅建議強烈保留。

財政司長陳茂波在新一份財政預算案，建議香港賽馬會下年度起，連續5個年度向政府繳交每年24億元的「額外足球博彩稅」，5年合共120億元。政府消息稱，現時「明碼實價」可確保每年有穩定收入。

馬會：加博彩稅使外圍莊家成唯一得益者

馬會又促請港府認真檢討，甚至長遠調低「現時已是全球最高」的博彩稅率，特別是介乎72.5%至75%的賽馬博彩稅率，強調上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。

政府消息指出，現時馬會需繳納的稅項分別是稅率72.5%至75%的賽馬稅、25%的六合彩稅，以及淨投注額50%的足球稅，形容足球稅率並不算高。政府消息續表示，馬會今個財政年度博彩稅收入達255億元，當中足球博彩稅近99億元，換言之馬會亦有近99億元收入，又形容每年24億元的額外稅額，只佔其足球博彩收入近四分之一，形容是「非精準科學」計算。

葉劉淑儀：呢5年當幫下政府

陳茂波回應有關提問稱，馬會有能力負擔有關稅項，「我哋就應該收」，又指「可能冇乜人鍾意俾人加稅嘅，佢有佢嘅反應，我有我哋應該做嘅嘢」。他又建議，馬會應自行決定如何調配該24億元，直言「佢自己諗掂佢啦」。

新民黨立法會議員葉劉淑儀說，馬會收入近年持續增加，又指馬會未能交代數據說明未來5年收入為何會減少。她續稱，政府已為稅項「封頂」，加上馬會慈善盈餘已多達400多億元，「呢5年當幫下政府」。經民聯劉業強更稱，5年共收取120億元並不足夠，認為長遠要檢討博彩稅率和稅制。自由黨張宇人則認為，馬會每年繳交24億元不會影響其做善事，只是要研究如何再賺24億元。