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2024-02-28 13:12:00

財政預算案2024懶人包｜二元乘車優惠／買家印花稅／加煙稅　一文睇清財爺派糖重點

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財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案。(陳奕釗攝)

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案。(陳奕釗攝)

財政司司長陳茂波周三（2月28日）發表任內第二份《財政預算案》，公布多項「派糖」的惠民安排，其中包括全面撤辣、免一季差餉等。《財政預算案》公布的措施眾多，《am730》將整合財爺的預算案草案發言，羅列各項惠民紓困措施，予讀者一文睇清「派糖重點」及各項措施。

今年預算案主題為「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。24/25年度綜合赤字料1,016億元，財政儲備為6,330億元。

財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）

物業市場

預算案懶人包2024｜樓市撤辣

  • 即日起撤銷住宅物業的額外印花稅、 買家印花税和新住宅印花税
  • 進一步放寬物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，調整其他與物業貸款相關監管政策

企業措施

預算案懶人包2024｜支援市民和企業

  • 寬減2024/25年度首季住宅物業差餉，上限1,000元
  • 寬減2024/25年度首季非住宅物業差餉，上限1,000元
  • 寬減2023/24課税年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限3,000元
  • 寬減2023/24課税年度100%利得稅，上限3,000元
  • 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、 長者生活津貼或傷殘津貼，以及在職家庭津貼 

港股

預算案懶人包2024｜股票市場

  • 全速落實促進股票市場流動性專責小組建議
  • 建立庫存回購股份機制和惡劣天氣下維持市場運作目標今年中落實
  • 完善上市機制、優化交易機制、改善對投資者服務、加強市場推廣等
  • 豁免房地產信託基金(REIT)單位轉讓和期權莊家證券經銷業務的印花稅
  • 推動在中東上市追蹤香港股票的指數基金(ETF)

預算案懶人包2024｜金融

  • 積極推動引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通、將房地產投資信託基金(REIT) 納入互聯互通
  • 延長「開放式基金型公司及房地產 投資信託基金資助計劃」3年
  • 發行700億元零售債券，包括500億元銀色債券、200億元綠色及基建債券

社福

預算案懶人包2024｜關愛共融

  • 向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼
  • 3年內增加約900個日間幼兒照顧服務名額
  • 長者社區券今年增至11000張
  • 今年第2季長者院舍券增加至5000張
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財政整合

預算案懶人包2024｜削減開支

  • 各部門在2026/27年度再削減1%經常開支
  • 政府稱「無意取消」「二元優惠計劃」)及「公共 交通費用補貼計劃」

預算案懶人包2024｜增加收入

  • 商業登記費增加200元至每年2,200元，2024年4月1日起生效。另豁免150元的商業登記徵費，為期2年
  • 薪俸稅和個人入息課税標準稅率，建議實施兩級制，以標準稅率計算入息淨額超過500 萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算
  • 酒店房租稅由2025年1月1日起恢復徵收，稅率為3%
  • 住宅物業累進差餉制度，只影響應課差餉租值超過55萬元的住宅物業

綠色發展

預算案懶人包2024｜綠色金融

  • 「綠色和可持續金融資助計劃」延長至2027年
  • 「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」今年上半年推出
  • 今年推出「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(mBridge)第一階段
  • 啟動「數碼港元」第二階段試驗
  • 「數字人民幣」擴大在港試點範圍, 包括通過「轉數快」增值數字人民幣錢包

預算案懶人包2024｜綠色航運／ 航空

  • 撥款6,500萬元向按國際減碳標準獲得高評級的香港註冊船舶提供優惠
  • 研究為本地船舶和遠洋船提供綠色甲醇加注
  • 推動可持續航空燃料 (Sustainable Aviation Fuel) 在港使用

預算案懶人包2024｜電動車

  • 電動車首次登記稅寬減延長至2026年3月，寬減額下調40%
  • 「一換一」計劃首次登記稅最高寬免額17.25萬
  • 一般電動私家車寬免額上限為5.85萬，稅前車價超過50萬元將不獲寬免

企業措施

預算案懶人包2024｜吸引重點企業

  • 40多家重點企業將落戶或擴展在港業務，投資逾400億元及創造約1.3萬個職位
  • 港投公司上半年將落實首批直接和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技、半導體、芯片等
  • 上半年就引入公司遷冊機制提交立法建議
  • 今年中檢討「高才通」及舉辦全球人才高峰會

預算案懶人包2024｜協助中小企

  • 中小企融資擔保計劃」的八成及九成擔保產品的申請期延長至 2026年3月底
  • 「BUD專項基金」: 注資5億元
  • 「數碼轉型支援先導計劃」今年初陸續邀請餐飲及零售業中小企挑選現成方案

預算案懶人包2024｜貿易

  • 構建跨國供應鏈管理中心
  • 考慮在沙特阿拉伯利雅得和馬來西亞吉隆坡增設經貿辦
  • 主辦「一帶一路節」和 「一帶一路論壇」
  • 預留4,500萬元支持生產力局籌建和營運世界知識產權組織(WIPO)技術與創新中心
  • 展開優化航運業稅務優惠，研究提供批量註冊優惠，吸引船東大規模將船舶於香港註冊
  • 加強與「一帶一路」 航線服務聯繫
  • 「國際調解院」總部將設在香港，推廣香港的 法律及爭議解決服務
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文化藝術交流

預算案懶人包2024｜藝術

  • 向「電影發展基金」注資約14億元、 「創意智優計劃」注資約29億元
  • 今年上半年敲定「重點演藝項目計劃」安排, 支持大型演藝作品長期公演

搶人才

預算案懶人包2024｜培育人才

  • 增撥1,200萬元籌設本地專利代理服務相關規管安排
  • 創科教育向「奇趣IT識多啲計劃」增撥逾 1.3億元,在未來2個學年向每所資助小學提供最多30萬元資助

土地

預算案懶人包2024｜賣地計劃

  • 2024/25年度賣地計劃(共8幅住宅用地)、鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目的潛在土地供應可興建約1.5萬個單位
  • 2幅商業用地及1幅工業用地提供約12萬平方米商業樓面面積和54萬平方米工業樓面面積
  • 未來5年準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位土地

預算案懶人包2024｜房屋

  • 公營房屋已覓得足夠土地興建約30.8萬個單位
  • 延長「現金津貼試行計劃」1年至2025年6月
  • 私營房屋2024年起計5年內,每年平均落成量超過1.9萬個

公共服務

預算案懶人包2024｜運輸基建

  • 研究投資「組裝合成」供應鏈
  • 年內就東九龍、啟德和洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統的建設和管理邀請意向書

預算案懶人包2024｜醫療衛生

  • 即時將每支煙的稅款調高8角
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