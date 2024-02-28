財政司司長陳茂波周三（2月28日）發表任內第二份《財政預算案》，公布多項「派糖」的惠民安排，其中包括全面撤辣、免一季差餉等。《財政預算案》公布的措施眾多，《am730》將整合財爺的預算案草案發言，羅列各項惠民紓困措施，予讀者一文睇清「派糖重點」及各項措施。

今年預算案主題為「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。24/25年度綜合赤字料1,016億元，財政儲備為6,330億元。