財政預算案2024｜人工智能撥款被指遜於新加坡　孫東：香港資源絕對不少

創新科技及工業局局長孫東，出席《財政預算案》措施記者會時，公布多項相關措施，包括四大範疇，以鞏固香港科研優勢，以及促進創科產業發展。他表示，3月起將有第二批重點企業落戶香港。此外，他被問及人工智能撥款遜於新加坡時，他回應連同其他資源配合，「絕對不少於新加坡」。
孫東：人工智能撥款不遜於新加坡
孫東指，將撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等善用超算中心的算力、加強網絡及數據安全以及進行推廣教育等。
有傳媒向孫東提問，相較新加坡以10億坡元（折合約60億港元）發展人工智能，惟本港僅撥款30億元，問及他香港會否遜於新加坡，孫東指，這次投入30億港元，只屬給予本地持分者使用的其中一部分，因本港數年前已將人工智能作為發展方向，在其他方面已有許多撥款資源是關於人工智能發展，故總結計算「絕對不少於新加坡」。
3月起將有第二批重點企業落戶香港
至於孫東提到，3月起將有第二批重點企業落戶香港，他表示，港府將有一系列針對措施，如人才支援計劃補貼等予企業，以幫助企業在港發展。他又指，在過程中政府要進行領頭作用，除配合企業在香港設立總部與研發，亦要鼓勵企業在港建立生產線，並加快中下遊的發展。高才通方面，孫東指，企業至今已提供過千個空缺予來港專才，並向其提供相關專長的職位。
此外，有關河套區發展，孫東指，跨境個人數據互聯互通自去年12月份起，運作非常良好，當中包括銀行、醫療等試行，近100家企業申請，計劃於今年年中擴至全領域，希望日後不止大灣區，而是在全中國推行。但有聲音關心病歷等醫療資料，會否被傳到內地有關企業，孫東解釋，香港對該問題有清晰介定，因涉及個人私隱問題，要當事人准許先會轉交。