財政預算案2024｜人工智能撥款被指遜於新加坡　孫東：香港資源絕對不少

創新科技及工業局局長孫東，出席《財政預算案》措施記者會時，公布多項相關措施，包括四大範疇，以鞏固香港科研優勢，以及促進創科產業發展。他表示，3月起將有第二批重點企業落戶香港。此外，他被問及人工智能撥款遜於新加坡時，他回應連同其他資源配合，「絕對不少於新加坡」。

有傳媒向孫東提問，相較新加坡以10億坡元（折合約60億港元）發展人工智能，惟本港僅撥款30億元，問及他香港會否遜於新加坡，孫東指，這次投入30億港元，只屬給予本地持分者使用的其中一部分，因本港數年前已將人工智能作為發展方向，在其他方面已有許多撥款資源是關於人工智能發展，故總結計算「絕對不少於新加坡」。

3月起將有第二批重點企業落戶香港

至於孫東提到，3月起將有第二批重點企業落戶香港，他表示，港府將有一系列針對措施，如人才支援計劃補貼等予企業，以幫助企業在港發展。他又指，在過程中政府要進行領頭作用，除配合企業在香港設立總部與研發，亦要鼓勵企業在港建立生產線，並加快中下遊的發展。高才通方面，孫東指，企業至今已提供過千個空缺予來港專才，並向其提供相關專長的職位。