財政預算案2024｜四成七市民擔憂政府財政穩定性 逾七成冀推電費補貼 退稅 增免稅額

調查：四成七市民擔憂政府財政穩定性 逾七成冀推電費補貼 退稅 增免稅額(資料圖片)

財政司長陳茂波將於本周三(28日)發表新一份《財政預算案》，社會上就應否派糖意見不一，亦非常關注政府財政狀況。香港研究協會民調今日(25日)發表市民對2024至25年度財政預算案的期望調查，發現有四成七受訪者「擔心」政府財政的穩定性，較去年大幅上升兩成四，市民支持節流措施多於財政開源；另外，逾七成市民冀推電費補貼、退稅及增免稅額。香港研究協會負責人建議財政司司長，在草擬財政預算案時，積極回應社會各界的訴求，平衡市民短期生活壓力及社會長遠發展所需，同時為提高香港競爭力給予財政支援，以推動香港經濟及社會可持續發展。

香港研究協會就此於2月2至22日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,056名十八歲或以上市民，以了解市民對本年度預算案的期望。調查亦透過與過去同類調查結果作比較，以進一步了解市民對預算案期望的變化研究。就財政司司長預計23-24年度財政赤字將會超過1000億，調查發現，有四成七受訪者「擔心」政府財政的穩定性，較去年大幅上升兩成四，而表示「不擔心」的佔四成四（-19%），「不知道」及「無意見」的則共佔百分之九（-4%），反映市民對政府財政狀況憂慮加深。

為保持政府財政穩健，最多受訪者贊成「政府減少1%經常開支」（80%），隨後依次為「公務員編制零增長」（55%）、「開徵新稅項」（39%）及「增加公共服務收費」（24%），顯示市民更傾向以節流方式來改善政府財政，而非選擇開源的方式。 逾七成市民冀推電費補貼 至於各項「派糖」措施，最多受訪者認為應該推出「電費補貼」（73%），其餘依次為「退稅」（72%）「增加免稅額」（71%）、「寬免差餉地租」（67%）、「向申領各類津貼的人士發放額外款項」（54%）及「公屋免租」（49%），而認為「不應該」的比例介乎兩成一至四成二，相關比例皆較去年上升，認為「不知道／很難說／無意見」的比例則介乎百分之六至九。至於「派糖」措施的總開支，四成二（+5%）受訪者表示應「增加」，表示「維持不變」的有三成二（-6%），「減少」的佔兩成（+1%），而表示「無所謂」及「無意見」則共佔百分之六（+1%）。以上結果反映市民對預算案紓困措施有一定期望，惟需求的迫切程度有所下降。