財政預算案2024｜學者：即使加煙草稅至100元也不是很高　關注組憂助長私煙

財政預算案下月28日發表，外界關注會否再上調煙草稅。有學者表示即使將煙草稅加至約100元也不是很高，相反有關注煙草政策的組織則指，加煙稅無助減低吸煙率，反而助長私煙。
吸煙與健康委員會委員、港大護理學院教授王文炳在電台節目指，現時每包煙約78元，當中約50元屬煙草稅，約是煙價的64%，仍未達世衛建議的75%。他提到如要加至75%，煙草稅約100元，加上煙草商利潤約28元，市面煙價將約120、130元，他認為這價錢不是很高，例如很多外國地方都超過這個價錢。
政府目標明年吸煙率降至7.8%
王文炳續指如每次只加些少煙草稅，對提升戒煙意欲的作用不大。對於政府目標在2025年將本港吸煙率降至7.8%，他認為現時尚餘1年已很難做到，但如果不加煙草稅一定達不到，認為必須加煙草稅。他又指加煙稅只是其中一個措施，還要增加更多禁煙區、放大煙包上宣傳吸煙危害的廣告等。
另一方面，長遠煙草政策關注組召集人盧啟律在同一節目明言，反對再提高煙草稅，他舉例過往數據反映加煙稅無助減低吸煙率，在2008年至2014年3次上調煙稅，惟吸煙率只有些微下降，其後8年雖無加煙稅，但吸煙率下降幅度相約，反映煙草稅與吸煙率並無直接關係。
盧啟律又提到去年加煙稅，市面隨即出現很多私煙，有些私煙僅30元一包。他指吸煙及健康委員會若然不了解私煙市場、有多少人進食私煙，根本無法衡量加煙稅對吸煙率的影響。他認為政府要首先集中資源打擊私煙，以及打擊以青少年為對象的違法宣傳。