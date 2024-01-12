財政預算案2024｜學者：即使加煙草稅至100元也不是很高 關注組憂助長私煙

財政預算案下月28日發表，外界關注會否再上調煙草稅。有學者表示即使將煙草稅加至約100元也不是很高，相反有關注煙草政策的組織則指，加煙稅無助減低吸煙率，反而助長私煙。

吸煙與健康委員會委員、港大護理學院教授王文炳在電台節目指，現時每包煙約78元，當中約50元屬煙草稅，約是煙價的64%，仍未達世衛建議的75%。他提到如要加至75%，煙草稅約100元，加上煙草商利潤約28元，市面煙價將約120、130元，他認為這價錢不是很高，例如很多外國地方都超過這個價錢。