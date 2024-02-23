財政預算案2024｜廠商會調低今年GDP預測到3%至3.5%　料中長期經濟「柳暗花明又一村」

中華廠商聯合會（廠商會） 今日舉行新春團拜，會長盧金榮調低對今年的經濟增長預測，由原先預測GDP增長3.5%，略為修訂為增長3%至3.5%。 盧金榮致辭時表示，目前外部環境充斥不明朗因素，包括環球地緣政治緊張，令能源和大宗商品價格波動，影響國際貿易的成本及物流運輸。而且中美經貿關係前景難料，加上主要經濟體可能面對不同程度的增長放緩，影響需求。但由於低基數效應，加上歐美市場經歷較長時間的庫存調整後，當地進口商應會增加補貨，故廠商會預期香港貨物出口有望延續去年第4季的穩步回升趨勢，在今年全年錄得單位數增長。而內需方面，考慮到市民及旅客的消費模式改變，而股市和樓市疲弱亦削弱消費能力，將為內需表現帶來挑戰。

盧金榮認為香港如龍遇水則生 雖然當前經濟面對不少挑戰，盧金榮認為「香港就如龍遇水則生」，可透過「做大」傳統產業、加快培育新產業，以及一系列「搶資金、搶人才、搶旅客」措施，「激發內生動力，創造活水」，推動經濟在曲折中前行。廠商會預計香港中長期經濟前景是「山重水複前有路，柳暗花明又一村」。

對於中央增加自由行城市，盧金榮期望假期會有更多遊客到港，雖然按他們目前的旅遊習慣，消費有所減少，但希望藉人數增加彌補金額，他促請政府做好配套吸引旅客。