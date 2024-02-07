財政預算案2024｜新社聯倡增住所租金稅務優惠　避免調高民生相關政府收費項目

本月28日將公布財政預算案，新界社團聯會（新社聯）今日與財政司司長陳茂波會面及提交建議書。新社聯建議提供具體措施紓解民困，例如增加居所貸款及住所租金稅務優惠，同時避免調高民生相關政府收費項目。

新社聯會長陳勇表示，本港疫後經濟復甦力度較預期弱，財政預算案必須有具體措施紓解民困，例如增設聘請外傭免稅額、檢討港鐵「利潤分享機制」，善用港鐵股息回饋市民等。對於當局有意檢視長時間無調整的公共服務收費，陳勇強調必須小心審視，免得市民百上加斤。理事長譚鎮國建議擴大長者醫療券在內地的使用範圍，加快跨境老年服務體系的建設進程。