財政預算案2024｜施永青強調求「撤辣」非施壓政府　「船都就嚟沉，你仲話唔畀逃亡」

新一份《財政預算案》下星期發表，中原集團創辦人施永青認為，樓市低迷會令整個社會受影響，再次呼籲政府要面對社會共識「撤辣」，又強調並非要向對方施壓，但提醒若處理不當會影響政府公信力、有政治上的後果。

施永青今日(22日)出席一個電視節目時指出，社會已對市場正向下形成共識，直言政府以「辣招」強行阻止市場交投不合理，「船都就嚟沉，你仲話唔畀逃亡。」他認為，市場並非在「撤辣」後會立即扭轉，只是業主買樓後應該有權讓他們自行決定何時賣出，又稱政府「撤辣」後不論樓市有否扭轉都可向社會交代政策恰當、向市場表示「嗱我冇阻住佢㗎」。

日前直指政府若不「撤辣」會有政治後果的施永青，再進一步解釋言論。他指，政府雖然可能仍擔心「撤辣」後會否令樓價上升，但有關判斷正正與社會產生差異，若最終證明政府堅持的一套是錯，本應要按形勢訂定政策的政治問責官員便會有後果，政府公信力亦會受影響，「只係提醒佢哋要注意呢種狀況。」

發展商無法開盤或影響買地能力

另外，施永青指最初訂立「辣招」是希望遏止過多資金流入房地產市場，但現時市場缺乏資金流入，令想套現的小業主和開盤的發展商都無法成功套現，最終小業主只好減價求售，發展商則會因而影響買地和再發展能力，從而影響整個社會，例如樓價跌至房委會連興建居屋也沒有錢賺，又何來有錢起公屋。