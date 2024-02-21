財政預算案2024｜施永青稱應撤辣非只減辣 問責官員或將承受政治後果

中原地產創辦人施永青認為預算案應該直接「撤辣」，不只是「減辣」，並應有措施向市場引入資金。 (資料圖片)

新一份財政預算案下周三(28日)公布，中原集團創辦人施永青昨(20日)出席活動時表示政府應全面撤辣，直言是次預算案是「最後機會」，若不及時把握將要承擔嚴重的政治後果，社會更將要面對資產蒸發等後果。施永青今日(21日)早上在電台節目作進一步解畫，指地產市場現時不健康的情況不單止影響地產行業，而是影響全社會經濟民生，認為預算案應該直接「撤辣」，不只是「減辣」，並應有措施向市場引入資金。

應有措施向市場引入資金

施永青更相信若不撤辣，問責官員將要承受政治後果，「做錯判斷令社會變成咁咪問責，下任特首唔搵你做財政司司長，或者下屆特首都選唔到你做，咪就係政治後果。」，他又提到2003年23條立法導致50萬人上街示威，並非全部政治因素，當時樓價亦跌。