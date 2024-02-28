姚柏良表示，整體而言在如今的公共財政下，沒有減少旅遊業資源，是為業界「打下強心針」。他歡迎政府向旅遊發展局及旅遊事務署增撥10.95億元，支持舉辦旅遊業活動，重建香港作為活力之都。不過，姚柏良指對預算案是「有讚有彈」，旅遊業在去年穩步復甦，應鞏固勢頭，打造「產品為王，服務為重」。不過，他指政府重推酒店房租稅，更是唯一針對個別行業的稅項，感覺矛盾。

新一份財政預算案宣布明年起恢復徵收3%的酒店房租稅。旅遊界立法會議員姚柏良指，香港旅遊業未完全復甦，政府此時推出稅項感覺可圈可點而且矛盾。酒店業則坦言「冇稅最好」，期望政府庫房收入穩定後，將來可以「撤辣」。

料稅項不會帶來太大影響

姚柏良認為徵收3%稅項不會零影響，但亦不會帶來太大影響，需在實施措施時再觀察入境過夜旅客的反應。他期望訊息盡快被「消化」，不會影響入境旅客來港意慾。酒店經營方面，姚柏良指面對很多挑戰，整體經營成本，包括電費及薪酬成本上升，接下來還有垃圾徵費及「走塑」措施等。

對於重收稅項會否「趕客」，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，「如果冇信心，政府唔會行呢一步」。他解釋香港相較其他地方的酒店房租稅為低，舉例澳門5%、日本10%，相信香港酒店房價仍然有區域競爭力，又指香港從來不是「以平取勝」，是以服務取勝，而香港亦無購物及服務稅。徐英偉期望政府在受取業界稅項後，多交代如何運用公帑，會否運用多些資源帶動香港經濟發展，特別是旅遊業。長遠而言，他期望政府收入穩定後，將來可以「撤辣」。