財政預算案2024｜旅遊界：物以罕為貴　如每月放煙花旅客會失新鮮感

財政預算案明天公布，據報政府計劃每月在維港放煙花及有無人機表演。不過，有旅遊業界代表指「物以罕為貴」，擔心如果每月都放煙花，會令旅客失去新鮮感。

旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在電台節目指，對每月放煙花和舉辦無人機表演的成效不樂觀，因為鄰近很多地區都有舉辦此活動，單憑這些活動吸引旅客會欠新鮮感及本地特色。她又認爲煙花是「燒錢」的項目，擔心會造成「高投資、少回報」。

旅遊界倡政府支援小本經營者

梁芳遠建議政府將資源投放於支援本地的小本經營者，舉例指餐飲業目前欠缺人手，令很多酒吧及食肆難以在晚上經營，相信若能重現避風塘夜市等特色項目，更能刺激旅遊業。外界建議旅行社專門針對煙花及無人機表演推出產品，推動旅行團來港。梁芳遠認爲執行上有困難，指旅遊產品是不可能每月只推一次，擔心成本效益不成正比。