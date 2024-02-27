財政預算案2024｜旅遊界：物以罕為貴　如每月放煙花旅客會失新鮮感

財政預算案明天公布，據報政府計劃每月在維港放煙花及有無人機表演。不過，有旅遊業界代表指「物以罕為貴」，擔心如果每月都放煙花，會令旅客失去新鮮感。
旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在電台節目指，對每月放煙花和舉辦無人機表演的成效不樂觀，因為鄰近很多地區都有舉辦此活動，單憑這些活動吸引旅客會欠新鮮感及本地特色。她又認爲煙花是「燒錢」的項目，擔心會造成「高投資、少回報」。
旅遊界倡政府支援小本經營者
梁芳遠建議政府將資源投放於支援本地的小本經營者，舉例指餐飲業目前欠缺人手，令很多酒吧及食肆難以在晚上經營，相信若能重現避風塘夜市等特色項目，更能刺激旅遊業。外界建議旅行社專門針對煙花及無人機表演推出產品，推動旅行團來港。梁芳遠認爲執行上有困難，指旅遊產品是不可能每月只推一次，擔心成本效益不成正比。
立法會議員楊永杰在同一節目上，認同幻彩詠香江的吸引力已經大打折扣，他建議當局每月或每半年制訂主題，令旅客增加新鮮感。他又預料每月舉行的煙花表演，比大型煙花匯演的規模小，不同意外界指會出現公式化的問題。他認為即使每月有煙花和無人機表演，未必會吸引旅客專程來觀賞，但可以作為其中一個吸引點，建議政府及旅遊業界推出套票優惠，配合餐飲、酒店及景點項目，吸引旅客留港過夜。
另外，楊永杰指政府宣傳盛事的力度不足，例如下月將舉辦「藝術三月」的系列活動，但到2月下旬才開始加大力度宣傳，令很多旅客難以編排行程。他希望政府安排活動時，可提供固定的時間表。