財政預算案2024｜楊潤雄：吸旅客措施比徵酒店房租稅大　旅發局：5、6月起可定期放煙火

新一份《財政預算案》增撥近11億元促進吸引旅客措施，當中計劃每月花費100萬元在維港放煙火及無人機表演，並且建議恢復徵收酒店房租稅。文體旅局及相關部門今(1日)在記者會上闡述《預算案》中的相關措施，被問到復徵酒店房間稅，是否與吸引旅客措施相違背，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，相信復徵酒店房間稅對旅客影響微，強調政府11億元吸引旅客方案措施，絕對比收酒店房租稅大。

財政預算案2024｜ 楊：房租稅對旅客影響微 楊潤雄表示，政府在財政上面對困難，需要開源和節流，其中一個開源措施是徵收酒店房租稅，政府明年起會恢復徵收酒店房租稅，相信酒店和旅遊業界會有時間準備，預料會為政府帶來額外11億元收入，措施並不影響普羅市民的生活，稅款亦只佔過夜旅客在港消費額少於1%，相信對訪港旅客影響亦不大，強調《預算案》提供11億元做宣傳活動吸引旅客，吸引旅客方案措施絕對比收酒店房租稅大。