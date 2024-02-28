財政預算案2024｜樓市撤辣消費券斷纜　減首季差餉退稅上限3000元　綜援生果金出「半糧」　今年派糖你有冇份？ (更新)

財政司司長陳茂波今早(28日)11時在立法會發表新一份《財政預算案》，當中宣布即日起全面撤銷樓市辣招，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅等，惟不再派發消費券，寬減首季的非住宅物業差餉，每戶上限1,000元為，同時退稅上限3,000元，綜援和生果金再出「半糧」等。陳茂波指，本年度財政赤字1,016億元，政府會緊守「量入為出」原則。
未來5年 每年發債950至1350億元拓「北都」
【13:06更新】發行債券方面，陳茂波指政府計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元，推動北部都會區及其他基建項目。
至於交椅洲人工島項目，他指會繼續推展各項相關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素。
倡實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制 恢復徵收酒店房租稅
【13:02更新】在增加收入方面，政府建議由二零二四／二五課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過五百萬元的納稅人的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以百分之十五計算，超過五百萬元的部分則以百分之十六計算。預計約一萬二千名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的百分之零點六，政府收入每年增加約九億一千萬元。即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。
商業登記費由4月1日起，將增加200元至每年2,200元，建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計政府收入每年可增加約11億元。為讓酒店及旅遊業有更多時間準備，實施時間將為2025年1月1日。
年內完成長者兩蚊搭車及交通費用補貼計劃檢討 陳茂波強調「無意取消」
【12:55更新】陳茂波指，會嚴格控制經營開支，包括繼續推行公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底的水平。
他又說，預計年內完成兩項計劃的檢討工作，包括政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」）：這計劃在二零二三／二四年度開支約四十億元，較二零一九／二零年度的十三億元增加超過兩倍；以及「公共交通費用補貼計劃」：這計劃在二零二三／二四年度開支約三十五億元，較二零一九／二零年度的十七億元增加超過一倍。陳茂波強調「無意取消」。
2023/24年度赤字1016億元 財政儲備料7332億元
【12:45更新】此外，政府會透過關愛基金撥款約一億三千萬元，由今年第三季起推行為期三年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外五百元津貼，以鼓勵就業。預計受惠人數約六千八百人。
陳茂波指，2023/2024年度赤字1016億元。財政儲備在2024年3月31預計為7,332億元。
即時加煙草稅 每支煙稅調高8毫
【12:41更新】陳茂波指，政府建議即時將每支煙的稅款調高0.8元，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。
公營房屋已有足夠土地應付10年供應目標 輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。
【12:38更新】陳茂波指，2024／2024年度賣地計劃共有八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約一萬五千個單位，較《長遠房屋策略》的一萬三千二百個單位年度估算需求高出近百分之十四。此外，賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約十二萬平方米商業樓面面積和五十四萬平方米工業樓面面積。我們會考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。
未來五年，政府準備好可興建不少於八萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。
公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標，輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。
私營房屋供應估計今年起的五年內，私宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去五年的平均數增加約百分之十五。
打造成亞洲時裝設計盛事 今年起年辦「香港時裝設計周」
【12:32更新】陳茂波指，政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。
政府亦會在今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機。我們亦會舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約五千位藝文同業參與及十四萬人次入場。
機場三跑系統項目 目標年底投入運作
【12:27更新】陳茂波指，在加強國際航空樞紐方面，機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，我們會針對現時的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，加強與相關國家之間的航空服務聯繫，擴大航空網絡。
正與沙特進行投資協定談判 9月續辦「一帶一路高峰論壇」
【12:20更新】拓展市場，為加強與中東的經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦，亦會在年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處。
同時加強與東盟合作，政府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，我們正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。
今年9月，政府會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」。
發債1200億元 包括700億零售債
【12:09更新】在加強和鞏固國際金融中心方面，陳茂波指，當局會全力建設離岸人民幣的生態系統，以把握龐大機遇，並助力人民幣國際化的穩慎推進。
政府亦正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。
「新資本投資者入境計劃」即將接受申請。在香港投資二千七百萬元或以上於合資格資產，以及投入三百萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」的合資格投資者，可申請來港居住和發展。
政府亦正籌備在三月底舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇，向環球家族辦公室及資產擁有人展示香港的獨特優勢。
陳茂波指，政府會發債1,200億元，當中七百億元為零售部分，包括五百億元銀色債券，以及二百億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。
撥款30億資助本地大學及機構研發AI
【11:57更新】陳茂波說，本港將加強國際創新科技中心，當中人工智能是新一輪產業革新的重要驅動力，政府將撥款30億元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破，同時加強算力中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等，從而吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。
政府亦正積極推動微電子研發，今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。
今年內推100億元「新型工業加速計劃」
另外在新型工業發展方面，政府將今年內推出100億元的「新型工業加速計劃」，為從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，以政府和公司的配對形式提供每家企業最多2億元的資助。申請企業亦須在港投資不少於2億元。
政府亦預計加速計劃將吸引50至100家從事相關產業領域的企業，在香港投資不少於200億元。
2月初發行第二批60億元代幣化綠債
【11:52更新】在數字經濟方面，陳茂波指，金管局「數碼港元」第二階段試驗即將啓動，另一重點計劃「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。
另外，2月初發行第二批以港元、美元、人民幣、歐元60億元代幣化綠債。
電動車「一換一」延長2年 寬減額減40%
【11:45更新】政府將致力推動「綠色城市」，致力將香港國際機場打造為「綠色機場」，推出「太陽能發電建築先導計劃」，同時鼓勵更廣泛使用電動車，今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，惟考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調40%，當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會調整至17萬2500元。
綜援、生果金等再出「半月糧」
【11:35更新】寛減2024/2025年度首季差餉以每戶1000元為上限，估計涉及三百零八萬個住宅物業，政府收入將減少26億元；
寬減二零二四／二五年度首季的非住宅物業差餉，以每戶一千元為上限。估計涉及四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少三億七千萬元；
寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，全港二百零六萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少五十一億元；
寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的利得稅，上限為三千元，全港十六萬家企業受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少四億三千萬元。
向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約三十億元。
預留100億元加強未來3年盛事宣傳 每月維港放煙花谷旅遊
【11:29更新】在宣傳香港方面，陳茂波指，預留100億元加強未來3年盛事宣傳，推出全新海外演講贊助計劃。
陳茂波又說，支持旅發局每月舉辦維港煙花和無人機表演 更新「幻彩詠香江」
中小企融資擔保計劃延長2年至2026年3月底
【11:26更新】陳茂波宣布取消新住宅從價印花稅、買家印花稅、特別印花稅，即日起全部撤銷。
中小企融資擔保計劃延長2年至2026年3月底，計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元。
另外，政府建議推出兩項優化利得稅扣減開支的措施。容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲得稅務扣減。至於工業、商業建築物及構築物的免稅額，申索期限將會取消。在有關物業易手時，視乎物業的建造成本和上一任業主的結餘課稅等因素，新業主仍可就物業申索免稅額。兩項優化措施由2024/2025課稅年度起生效。
【11:11更新】陳茂波表示，預測全年實質經濟增長2.5%至3.5%，整體通脹率為2.4%，基本通脹率1.7%，2025至2028年每年經濟增長約3.2%。
他表示，為便利外地註冊公司，今年上半年，我們會就引入公司遷冊機制提交立法建議，便利在外地註冊的公司，尤其以亞太區為業務核心的企業，將註冊地遷至香港。
【11:00更新】陳茂波表示，本港受國際環境等影響信心，但他對香港發展充面信心，在今次《預算案》中公共財政採取「財政整合」策略，讓財赤步收窄，《預算案》主題為「穩定信心、抓緊機遇，推動高質量發展」。
他說訪港旅客去年大幅回升至約三千四百萬人次，第四季的數字恢復至二零一八年同期的百分之五十八。全年旅遊服務輸出大升，運輸服務輸出亦隨之增加，帶動整體服務輸出全年顯著增長百分之二十一點二。
不過，外圍環境充滿挑戰，繼續影響香港的出口表現。地緣政治局勢緊張嚴重打擊全球各地的經濟信心。先進經濟體的央行大幅加息以應對通脹，令環球金融狀況收緊，遏抑貨物進口需求。國際貨幣基金組織（國基會）估計，去年全球經濟增長進一步放緩至百分之三點一。在這背景下，去年香港整體貨物出口顯著下跌百分之十點三。
勞工市場持續改善。經季節性調整的失業率由二零二二年第四季的百分之三點五下跌至最新的百分之二點九。去年第四季全職僱員每月就業收入中位數按年顯著上升百分之八點六。
去年全年基本通脹率為1.7%。恒生指數全年跌13.8%。樓價全年下跌7%，交投量縮減百分之五至約4.3萬宗的低水平。非住宅物業市場大致淡靜。
財政預算案2024｜陳茂波早上11時發表 料樓市會否撤辣成焦點
【09:39更新】財政司司長陳茂波今早(28日)11時將在立法會發表新一份《財政預算案》，當有何「派糖」措施以及樓市會否全面撤辣將成焦點。在立法會發表《預算案》後，陳茂波下午3時會在政府總部舉行記者會，晚上7時半將出席由電視台聯合製作的《財政預算案論壇》，接受傳媒對《預算案》的提問。本財政年度政府財赤將逾1,000億元，陳茂波日前已露口風，指面對財赤，在運用有限的公共資源時，希望能更聚焦、更有效益。有預計認為今次《預算案》，政府會大幅「減甜」。
至於新一份《預算案》封面為淺橙色，寓意對本港今年經濟會逐步改善的期盼。消息指，新一份《預算案》將有重點措施支援旅遊業，包括每月在維港上演煙花和無人機表演、更新「幻彩詠香江」、在海濱加入商業設施等。據了解，政府亦會推出至少700億元零售債券，包括銀色債券、綠色債券和基建債券。