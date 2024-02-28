財政預算案2024｜樓市撤辣消費券斷纜　減首季差餉退稅上限3000元　綜援生果金出「半糧」　今年派糖你有冇份？ (更新)

財政司司長陳茂波今早(28日)11時在立法會發表新一份《財政預算案》，當中宣布即日起全面撤銷樓市辣招，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅等，惟不再派發消費券，寬減首季的非住宅物業差餉，每戶上限1,000元為，同時退稅上限3,000元，綜援和生果金再出「半糧」等。陳茂波指，本年度財政赤字1,016億元，政府會緊守「量入為出」原則。

倡實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制 恢復徵收酒店房租稅

【13:02更新】在增加收入方面，政府建議由二零二四／二五課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過五百萬元的納稅人的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以百分之十五計算，超過五百萬元的部分則以百分之十六計算。預計約一萬二千名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的百分之零點六，政府收入每年增加約九億一千萬元。即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

商業登記費由4月1日起，將增加200元至每年2,200元，建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計政府收入每年可增加約11億元。為讓酒店及旅遊業有更多時間準備，實施時間將為2025年1月1日。

年內完成長者兩蚊搭車及交通費用補貼計劃檢討 陳茂波強調「無意取消」

【12:55更新】陳茂波指，會嚴格控制經營開支，包括繼續推行公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底的水平。

他又說，預計年內完成兩項計劃的檢討工作，包括政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」）：這計劃在二零二三／二四年度開支約四十億元，較二零一九／二零年度的十三億元增加超過兩倍；以及「公共交通費用補貼計劃」：這計劃在二零二三／二四年度開支約三十五億元，較二零一九／二零年度的十七億元增加超過一倍。陳茂波強調「無意取消」。

2023/24年度赤字1016億元 財政儲備料7332億元

【12:45更新】此外，政府會透過關愛基金撥款約一億三千萬元，由今年第三季起推行為期三年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外五百元津貼，以鼓勵就業。預計受惠人數約六千八百人。

陳茂波指，2023/2024年度赤字1016億元。財政儲備在2024年3月31預計為7,332億元。

即時加煙草稅 每支煙稅調高8毫

【12:41更新】陳茂波指，政府建議即時將每支煙的稅款調高0.8元，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。

公營房屋已有足夠土地應付10年供應目標 輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。

【12:38更新】陳茂波指，2024／2024年度賣地計劃共有八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約一萬五千個單位，較《長遠房屋策略》的一萬三千二百個單位年度估算需求高出近百分之十四。此外，賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約十二萬平方米商業樓面面積和五十四萬平方米工業樓面面積。我們會考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。

未來五年，政府準備好可興建不少於八萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標，輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。

私營房屋供應估計今年起的五年內，私宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去五年的平均數增加約百分之十五。

打造成亞洲時裝設計盛事 今年起年辦「香港時裝設計周」

【12:32更新】陳茂波指，政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。

政府亦會在今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機。我們亦會舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約五千位藝文同業參與及十四萬人次入場。

機場三跑系統項目 目標年底投入運作

【12:27更新】陳茂波指，在加強國際航空樞紐方面，機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，我們會針對現時的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，加強與相關國家之間的航空服務聯繫，擴大航空網絡。

正與沙特進行投資協定談判 9月續辦「一帶一路高峰論壇」

【12:20更新】拓展市場，為加強與中東的經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦，亦會在年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處。

同時加強與東盟合作，政府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，我們正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。

今年9月，政府會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」。

發債1200億元 包括700億零售債

【12:09更新】在加強和鞏固國際金融中心方面，陳茂波指，當局會全力建設離岸人民幣的生態系統，以把握龐大機遇，並助力人民幣國際化的穩慎推進。

政府亦正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。

「新資本投資者入境計劃」即將接受申請。在香港投資二千七百萬元或以上於合資格資產，以及投入三百萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」的合資格投資者，可申請來港居住和發展。

政府亦正籌備在三月底舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇，向環球家族辦公室及資產擁有人展示香港的獨特優勢。

陳茂波指，政府會發債1,200億元，當中七百億元為零售部分，包括五百億元銀色債券，以及二百億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

撥款30億資助本地大學及機構研發AI

【11:57更新】陳茂波說，本港將加強國際創新科技中心，當中人工智能是新一輪產業革新的重要驅動力，政府將撥款30億元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破，同時加強算力中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等，從而吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

政府亦正積極推動微電子研發，今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。