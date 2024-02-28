財政預算案2024｜樓市撤辣消費券斷纜　減首季差餉退稅上限3000元　綜援生果金出「半糧」　今年派糖你有冇份？ (更新)

財政司司長陳茂波今早(28日)11時在立法會發表新一份《財政預算案》，當中宣布即日起全面撤銷樓市辣招，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅等，惟不再派發消費券，寬減首季的非住宅物業差餉，每戶上限1,000元為，同時退稅上限3,000元，綜援和生果金再出「半糧」等。陳茂波指，本年度財政赤字1,016億元，政府會緊守「量入為出」原則。

財政預算案2024｜倡實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制 恢復徵收酒店房租稅

【13:02更新】在增加收入方面，政府建議由2024/25課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算。預計約1.2萬名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元。即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

商業登記費由4月1日起，將增加200元至每年2,200元，建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計政府收入每年可增加約11億元。為讓酒店及旅遊業有更多時間準備，實施時間將為2025年1月1日。

財政預算案2024｜年內完成長者兩元搭車 陳茂波強調「無意取消」

【12:55更新】陳茂波指，會嚴格控制經營開支，包括繼續推行公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底的水平。

他又說，預計年內完成兩項計劃的檢討工作，包括俗二元優惠計劃的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，這計劃在2023/24年度開支約40億元，較2019/20年度的13億元增加超過兩倍；以及「公共交通費用補貼計劃」，這計劃在2023/24年度開支約35億元，較2019/20年度的17億元增加超過一倍。陳茂波強調「無意取消」。

財政預算案2024｜赤字1016億元 財政儲備料7332億元

【12:45更新】此外，政府會透過關愛基金撥款約1.3億元，由今年第三季起推行為期3年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，以鼓勵就業。預計受惠人數約6,800人。

陳茂波指，2023/2024年度赤字1016億元。財政儲備在2024年3月31預計為7,332億元。

財政預算案2024｜ 即時加煙草稅 每支煙稅調高8毫

【12:41更新】陳茂波指，政府建議即時將每支煙的稅款調高0.8元，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。

財政預算案2024｜ 公營房屋夠地 應付10年供應目標 輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。

【12:38更新】陳茂波指，2024/2024年度賣地計劃共有8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.32萬個單位年度估算需求高出近14%。

未來5年，政府準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來10年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標，輪候公屋現金津貼試行計劃延長至明年6月。

私營房屋供應估計今年起的5年內，私宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去5年的平均數增加約百分之15%。

財政預算案2024｜打造成亞洲時裝設計盛事 今年起年辦「香港時裝設計周」

【12:32更新】陳茂波指，政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事，讓香港時裝設計品牌享譽亞洲以至國際。

政府亦會在今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機。我們亦會舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約五千位藝文同業參與及十四萬人次入場。

財政預算案2024｜機場三跑系統項目 目標年底投入運作

【12:27更新】陳茂波指，在加強國際航空樞紐方面，機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，政府會針對現時的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，加強與相關國家之間的航空服務聯繫，擴大航空網絡。

財政預算案2024｜正與沙特進行投資協定談判 9月續辦「一帶一路高峰論壇」

【12:20更新】拓展市場，為加強與中東的經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦，亦會在年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處。

同時加強與東盟合作，政府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，我們正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。

今年9月，政府會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」。

財政預算案2024｜ 發債1200億元 包括700億零售債

【12:15更新】陳茂波指，政府會發債1,200億元，當中七百億元為零售部分，包括五百億元銀色債券，以及二百億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。