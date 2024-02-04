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2024-02-04 18:27:13

財政預算案2024｜民主黨倡特首問責官員減薪　促停止人工島填海

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民主黨促請政府停止交椅洲人工島的填海工程。(資料圖片)

民主黨促請政府停止交椅洲人工島的填海工程。(資料圖片)

政府在今個財政年度將面對逾千億財赤，民主黨認為在財政緊絀下，政府須停止「明日大嶼」中部水域人工島填海項目，又建議特首和全體問責官員減薪、縮減前特首辦開支等，金額雖不多但可展現開源節流的決心。

民主黨建議特首和全體問責官員減薪。(資料圖片／鍾式明攝) 公共交通費用補貼計劃門檻已恢復每月開支400元。(資料圖片／林俊源攝) 民主黨建議政府凍結公務員人數。(資料圖片／林俊源攝) 民主黨倡派5,000元現金或消費券，幫助本地零售餐飲業。(資料圖片)

提議派5000元幫助本地零售餐飲

財政司司長陳茂波月底將公布《財政預算案》。民主黨今日(4日)表示，本港私人住宅售價指數已跌至近七年新低，賣地頻頻流標亦影響政府收入，認為以目前本港的經濟環境，任何形式的增加稅項或擴闊稅基，只會破壞低稅制條件、進一步降低香港競爭力。

民主黨又提出凍結公務員人數和檢視公務員編制，以及派發5,000元現金或消費券，幫助本地零售餐飲業、把公共交通費用補貼計劃恆常化及重新降低每月開支至200元等。

建議提請中央釋放軍營用地建屋

另外，政府去年提到目標明年開始「明日大嶼」下交椅洲人工島的填海工程。民主黨認為項目必須停止，因為人工島耗資龐大，強行推出項目只會為政府日後帶來沉重財政負擔，加上地產界對投資北部都會區意願已不高，憂慮政府初期對人工島回報的預估已過時及不凖確。

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民主黨合共就《財政預算案》提出27項建議，其餘的包括提請中央政府釋放400公頃適合發展的軍營用地，興建房屋及公共設施、研究如何刺激內地旅客在港消費及留宿等。

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