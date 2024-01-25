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2024-01-25 18:38:03

財政預算案2024｜民建聯倡樓市撤辣　「北都」發債准MPF購買

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財政預算案2024｜民建聯今日會見陳茂波就下月公布的《預算案》提交84項建議。(民建聯fb影片截圖)

財政預算案2024｜民建聯今日會見陳茂波就下月公布的《預算案》提交84項建議。(民建聯fb影片截圖)

新一份《財政預算案》下月28日出爐，民建聯今(25日)會見財政司司長陳茂波並提交84項建議，希望政府符合「謹慎考慮財政收支」原則下，全面撤銷樓市辣招，包括買家印花稅和額外印花稅等，認為現時「辣招」已不合時宜。民建聯議員劉國建議政府就北部都會區等大型工程或基建發債，容許市民以MPF作為選項及購買，令市民有穩定回報

財政預算案2024｜劉國勳說，2023年底，香港強積金(MPF)的總資產超過1萬億。(民建聯fb影片截圖)

財政預算案2024｜劉國勳說，2023年底，香港強積金(MPF)的總資產超過1萬億。(民建聯fb影片截圖)

劉國勳：去年MPF總資產逾1萬億

劉國說，2023年底，香港強積金(MPF)的總資產超過1萬億，單在2023年未計增長，淨流入強積金超過500億，如果政府容許市民購買有關債券融資，可以減低政府未來的負擔，讓市民有穩定和保證的回報。他又指目前強積金的保證基金只是保證市民不虧錢，惟大部分過去收益接近零，故提出有關計劃。

他又表示本港每年有1,000億非法賭博資金，建議政府打擊非法賭博、增加合法賭博類別，為政府增加稅收提供途

有否提出消費券？陳克勤︰政府沒條件大幅度「派糖」

民建聯主席陳克發言時表示，希望電動車「一換一」計劃繼續保持，指現時全港電動車佔比不到8%，近日又有大電池生產商在港落戶，作為有需要達到碳排放目標的城市，若取消計劃相信違背國家政策，亦將影響整個產業發展

至於有否提出消費券相關建議，陳克勤指希望政府不在民生事項上增加市民負擔，但也希望市民明白，政府當前無條件大幅度「派糖」，因此今次民建聯向政府提出較多振興經濟，幫助中小企及香港尋找更多收入來源的建議。

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