財政預算案2024｜民建聯形容「因時制宜務實有為」　認同無條件大幅派糖(持續更新)

財政預算案今日發表，各政黨召開記者會回應措施。民建聯主席陳克勤指形容新一份預算案「因時制宜，務實有為」，他認同在巨大財赤下，政府沒有條件做大型「派糖」措施，但「今次還有少少甜幫到小市民」，體現對基層的關顧。 陳克勤認為重點並非如何大規模「派糖」，而是做好經濟，「做大個餅」，令市民分享經濟發展紅利，正面看待香港經濟發展前景。陳克勤指香港正面對內外挑戰，但亦有不少機遇。而政府在財政緊張下提出支援市民及企業的措施，改善民生方面亦有推出不少紓困措施，都是謹慎理財，值得支持。

民建聯議員周浩鼎認為樓市「辣招」，在現今的情況下已不合時宜，歡迎今次政府從善如流，全面撤銷樓市「辣招」，不再約束房地產買賣，他認為長遠房屋供應可滿足需求。

薪俸稅和個人入息課稅標準稅率建議實施兩級制，以標準稅率計算入息淨額逾500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算。自由黨議員李鎮強形容今次預算案是「固本培元」，但憂慮將薪俸稅實施兩級制，會影響有潛質、高收入的外來人才來港落地生根。他促請政府庫房收入穩定後，撤銷這個「十五、十六」的稅率。

政府再次增加煙草稅，自由黨批發及零售界議員邵家輝指對此感到失望，舉例去年大幅增加煙草稅後，有關庫房收入不升反跌。他擔心令基層增加負擔，並令私煙泛濫的情況繼續惡化。自由黨強調支持少些人吸煙，但增加煙稅不一定會達到最終目的，反應透過宣傳教育。 新民黨認為預算案很正面 新民黨主席葉劉淑儀認為今次的預算案很正面，特別是全面撤銷樓市「辣招」，相信可正面刺激樓市及股市，協助市民在樓價低企，及放寬按揭措施下上樓。葉劉表示對樓市有信心，例如去年為合資格的外來人才實施買家印花稅「先免後徵」後，增加了成交。而香港市民銀行存款高，相信樓市有吸引力。