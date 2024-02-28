熱門搜尋:
買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 李龍基 大光麵 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-28 17:23:28

財政預算案2024｜消息指維港辦煙火無人機表演　爭取第二季起舉辦

分享：
旅發局的煙火匯演並非以農曆新年煙花規模進行 (資料圖片)

旅發局的煙火匯演並非以農曆新年煙花規模進行。 (資料圖片)

財政司長陳茂波表示，政府將增撥10.9億元予旅發局及旅遊事務處，以推動旅遊業發展措施及活動，如城市漫步、重造幻彩詠香江等。消息指，旅發局的煙火匯演並非以農曆新年煙花規模進行，具體可參考去年的「香港繽紛冬日巡禮」冬日維港水上煙火表演(燃放時間約10分鐘)；頻率則會考慮同期是否有大型盛事正進行，如有便不會舉行，但強調表演具體頻率、規模和主題等細節仍在籌備中。


被問到煙火的成本，他表示，政府10億元撥款將花約3.54億元用作未來三個財政年度重新打造幻彩詠香江、煙火和無人機表演。消息又指，表演的原意是在重新打造幻彩泳香江完成前吸引旅客；因想旅客更認識維港，故表演暫定只會在維港舉行，最快可在本年第二季舉辦。而幻彩泳香江的改動建議最快會在年底推出，新版幻彩詠香江推出後，是否仍然有煙火匯演和無人機表演，需再商討。

成本少於100萬

另有消息指，每次舉辦煙花的成本少於100萬，只及除夕煙花的二十分之一；至於無人機造價未知，但初步估計會貴過煙火；而表演主題、設計不會一成不變，會定時更換(約兩至三個月)。

財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）

成本少於100萬

另有消息指，每次舉辦煙花的成本少於100萬，只及除夕煙花的二十分之一；至於無人機造價未知，但初步估計會貴過煙火；而表演主題、設計不會一成不變，會定時更換(約兩至三個月)。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受