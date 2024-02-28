財政預算案2024｜消息指維港辦煙火無人機表演　爭取第二季起舉辦

財政司長陳茂波表示，政府將增撥10.9億元予旅發局及旅遊事務處，以推動旅遊業發展措施及活動，如城市漫步、重造幻彩詠香江等。消息指，旅發局的煙火匯演並非以農曆新年煙花規模進行，具體可參考去年的「香港繽紛冬日巡禮」冬日維港水上煙火表演(燃放時間約10分鐘)；頻率則會考慮同期是否有大型盛事正進行，如有便不會舉行，但強調表演具體頻率、規模和主題等細節仍在籌備中。



被問到煙火的成本，他表示，政府10億元撥款將花約3.54億元用作未來三個財政年度重新打造幻彩詠香江、煙火和無人機表演。消息又指，表演的原意是在重新打造幻彩泳香江完成前吸引旅客；因想旅客更認識維港，故表演暫定只會在維港舉行，最快可在本年第二季舉辦。而幻彩泳香江的改動建議最快會在年底推出，新版幻彩詠香江推出後，是否仍然有煙火匯演和無人機表演，需再商討。