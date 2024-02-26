財政預算案2024｜消息指重招谷旅遊　維港煙花擬月月放

財政司司長陳茂波周三(28日)將公布新一份《財政預算案》，消息指提振經濟將會是焦點之一，其中政府將有重點措施支援旅遊業發展，包括每月計劃在維港上演煙花和無人機表演，涉數億元開支；更新「幻彩詠香江」、在海濱加入商業設施，以及推出主題式深度體驗活動，例如城市漫步、踩單車等，以「軟銷」香港。

消息指，《預算案》中之所以計劃每月在維港上演煙花，是由於政府有見在過去除夕和年初二的煙花匯演反應不錯，分別吸引47.9萬人和33.7萬人在兩岸觀賞，故計劃每月都在維港上演煙花和無人機表演。由於內地較少地方可以像香港般在海港放煙花，當局相信每月舉辦煙花表演，對內地旅客會有一定的吸引力。至於煙花表演的內地，每月不會一式一樣，當局希望表演能夠按時間、季節或節日而變化，內容將交由旅發局構思。

「幻彩詠香江」將更新 短期料難落實

另外，有約20年歷史的「幻彩詠香江」，在2017年推出更新版後，形式一直未有再變，被詬病缺乏新意，因此消息指，《預算案》會提出由旅發局重新設計「幻彩詠香江」內容，以貼近最新潮流，但由於需與參與的大廈商討，可能需時處理，未必可以在短期內落實，但強調會盡快完成。

消息又透露，當局觀察到以往硬銷香港餐廳、景點未必再奏效，旅客旅遊模式已有轉變，未必只是著重購物，而是希望有深度文化體驗，政府計劃「軟銷」香港，其中可以透過YouTuber或網紅宣傳，帶動群組注意，例如多舉辦主題式活動，好似單車、越野跑或觀星活動等。