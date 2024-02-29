財政預算案2024｜甯漢豪：下年度推8幅住宅地　合共建5690個單位 (更新)

【18:15更新】 新一份《財政預算案》提出樓市撤辣措施。發展局局長甯漢豪今(29日)公布政府下年度賣地計劃。她表示當局計劃推出11幅用地，包括8幅住宅用地、2幅商業用地和1幅工業用地，當中8幅住宅用地可提供5,690個單位，連同港鐵發展項目等提供4,060個單位，私人重建項目提供5,400個單位。換言之，下年度潛在供應量約1.5萬伙，較長策目標約1.32萬伙，高出約14%。

甯漢豪指，該8幅下年度推出的住宅地中，6幅在新界，餘下2幅分別在九龍和港島，其中6幅為滾存賣地表用地，2幅為新增用地，規模相對較小、周邊較成熟，屬於沙田小瀝源，其中一幅會在下年度首季推出，為沙田第一城站住宅用地。當局在下年度首季僅推出一幅住宅地，甯漢豪相信能夠吸引市場興趣。

至於灣仔駱克道商業地亦未有滾存賣地表內，這是由於地皮前為國際調解院，在建築期間需要借用地作為後援工地，因此要待建築完成後，灣仔駱克道商業地才能騰出。

對於金鐘廊商業地並未有滾存在今年賣地表，甯漢豪認為目前經濟環境不活躍，形容該地是「寶地」，故目前與租戶商討續租，政府會視乎商討情況，決定會否出現在明年的賣地表上。

商業地方面，政府將推出啟德4C區4號及沙田石門地，預料可提供約12萬平方米商業樓面；另會推出1幅洪水橋及廈村工業用地，提供約54.4萬平方米工業樓面。

財政預算案2024｜新一季僅推沙田住宅地因沒信心？甯：剛撤辣暫審慎應對

對於上年度共有6幅土地流標。被問到新一季只推一幅沙田細住宅地，是否表示政府沒有信心時，甯漢豪回應說，《預算案》剛才撤辣，當局暫時會以審慎態度應對，以一幅吸引力較大的地皮推出，認為地價收入330億元預算，是合適預測。

甯漢豪又說，3月中會就元朗產業用地進行招標，提供逾16.1萬平方米，她強調政府不會看價值，不會價高者得，當中七成為非價格因素，三成為價格因素。非價格因素包括產業發展方面，如大樓會否有創新建議、科技應用、組裝合成以推動行業發展。用地協助棕地作業，投標者若果提供逾四成樓面給政府，分數將會較高。