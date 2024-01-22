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2024-01-22 11:05:01

財政預算案2024｜盧文端倡樓市全面撤辣　讓樓市正常運作非「托市」

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全國僑聯副主席盧文端。(資料圖片)

全國僑聯前副主席盧文端在《明報》撰文，建議新一份財政預算案全面撤銷樓市「辣招」。他指，面對高息環境、建築的人工及材料成本大幅攀升和需求萎縮，香港房地產業陷於困境。不過，他指樓市辣招至今仍然沒有全面撤銷，令身在困局之中的房地產業還被政策綑綁，無法放開手腳走出困境。他又引用行政會議召集人葉劉淑儀，最近公開撰文要求迅速廢除所有樓市辣招作例子，指該篇文章在網上廣泛轉發，可以說是表達了香港社會的普遍訴求。

財政預算案2024｜盧文端倡樓市全面撤辣　讓樓市正常運作非「托市」

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撤辣「拆牆鬆綁」讓樓市正常運作

盧文端又稱，有關官員似乎仍不願正面回應社會的訴求，認為看不到一些很急促、斷崖式下跌，而香港仍有很多年輕人及家庭希望置業。他質疑，是否要等到樓價斷崖式下跌，或者跌至很多年輕人都買得起樓的時候，才會全面撤辣？他續稱，正如葉劉淑儀所說，樓市辣招是十多年前，由當時行政長官引入的「需求管理」措施，而「現在的問題不是供應短缺，而是需求萎縮，市場需求如此疲弱，政府沒有必要堅持過時的措施，必須迅速廢除所有剩餘的房地產交易印花稅，並修訂其投資策略，以增強信心和投資收入。」盧文端指出，政府撤辣不過是「拆牆鬆綁」，讓樓市正常運作，促進經濟復蘇，並非提供優惠政策，甚至公帑資助買樓，因此不是「托市」。

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