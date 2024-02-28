財政預算案2024｜稱交椅洲人工島發展後於北都　陳茂波：或比原來2025年填海目標遲 (持續更新)

【15:50更新】財政司司長陳茂波今早(28日)發表新一份《財政預算案》，並在下午出席記者會，被問到在《預算案》中指交椅洲人工島項目的具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素，當中會否繼續做人工島項目，陳茂波表示，交椅洲人工島發展會略後於北都部會區，又說人工島可能會比原來2025年填海目標推遲少少。

財政預算案2024｜稱樓市撤辣助穩信心 陳茂波指，交椅洲人工島計劃與北部都會區發展有先後次序分別，「北都」會按時間繼續興建。他解釋「北都」在香港產業發展非常重要，形容是創科的重鎮，而且「北都」提供更多土地，方便與深圳和大灣區城市合作。至於交椅洲人工島發展在先後方面略後於北部都會區，政府會先做人工島的研究，又說人工島可能會比原來2025年填海目標推遲少少。

陳茂波又指，《預算案》提出樓市全面撤辣，有助穩信心，加上金管局放寬按揭措施，有助加強引導，避免悲觀情緒過份放大。 被問到基建債發債規模，陳茂波指新一輸綠債、銀債及基建債發行時間及規模未有定案，未必會每年一次，當局會視市場因素決定。 財政預算案2024｜「派糖」 比去年少 陳茂波：盼大家諒解 至於今年《預算案》中的派糖等支援措施力度比去年少了一半，陳茂波表示希望大家諒解，政府這幾年有財赤，今年亦有財赤，因此能夠做支援措施功能受到制約，今年經濟情況總體上比去年好，政府認為增加市民收入不是靠政府的支援措施，而是將經濟搞好，大家都開心些，有多些錢可以做，因此政府想搞好旅遊。