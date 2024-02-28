財政預算案2024｜稱交椅洲人工島發展後於北都　陳茂波：或比原來2025年填海目標遲 (更新)

【 16:30 更新】 財政司司長陳茂波今(28日)發表新一份《財政預算案》，並在下午出席記者會回應《預算案》提問。被問到《預算案》指交椅洲人工島項目的具體推展時間將考慮包括「公共財政狀況」等因素，當中政府會否繼續做人工島項目時，陳茂波指交椅洲人工島發展會略後於北都部會區，又說人工島可能會比原來2025年填海目標推遲少少。

陳茂波指，交椅洲人工島計劃與北部都會區發展有先後次序的分別，北部都會區會按時間繼續興建，因為「北都」對香港產業發展非常重要，是創科的重鎮，而且可以提供更多土地，方便與深圳和大灣區城市合作；至於交椅洲人工島發展在先後次序方面略後於北部都會區，政府會先做人工島的有關研究，又說人工島可能會比原來2025年填海目標推遲少少。

財政預算案2024｜「派糖」 比去年少 陳茂波：盼大家諒解

此外，陳茂波提到今年《預算案》中的派糖等支援措施力度比去年少約一半，對此希望大家諒解。他解釋，政府這些年來有財赤，今年亦有財赤，故做支援措施方面受到制約，惟認為今年總體經濟情況上比去年好，強調政府認為增加市民收入並非靠支援措施，而是將經濟搞好，令市民開心些，因此政府想做好旅遊項目。

財政預算案2024｜指復徵酒店房租稅影響旅客微

被問到《預算案》中建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，對此會否得不償失，影響旅客來港意欲。陳茂波表示現時旅客來港花費約7,000多元，其中2,000元用在酒店方面，《預算案》中加稅率為3%，每房平均僅加60至70元，佔旅客開支不足1%，認為影響不大。

財政預算案2024｜陳：放煙火 成本約100萬 較煙花少

《預算案》提到政府計劃每月在維港舉辦放煙火活動，以推動旅遊業。被問到在公共開支縮減情況下，政府仍舉辦放煙火活動，會否擔心惹來市民反彈。陳茂波指，放煙火與放煙花不同，放煙火成本平宜很多，大約100萬元，相比起放煙花花費約1,000萬元較少。他強調當局希望不單止放煙火，還有配合無人機表演等，鼓勵旅客來港，旅發局亦會考慮尋找贊助，認為最重要是可以作為旅遊產品，吸引旅客到訪及過夜，亦可研究與其他在港舉行的盛事配合，具體內容交由旅發局考慮。